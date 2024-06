Orbán Viktor miniszterelnök kampánykörútja dabasi állomásán hívta életre az Egymillió Találkozás Napját; a Pest vármegyei településen arról beszélt, hogy a vasárnapi választás tétje hatalmas, ezért is szükséges a tömeges mozgósítás.

Dr. Varga Marina polgármesterjelölt a választás előtt felkereste a lakosokat

Forrás: Matey István

Balmazújvároson kifejezetten fontos mindez, mivel a regnáló ellenzéki polgármester leváltására készül a Fidesz színeiben dr. Varga Marina. A polgármesterjelölt szerint eddig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy őszinte párbeszéd alakuljon ki Balmazújvároson, ezért korábban is a személyes beszélgetéseket támogatták a kampányban. Úgy véli, a balmazújvárosiak többsége változást szeretne, erről a találkozások alkalmával rendre megbizonyosodik, ez nem történt másként szombaton sem, amikor több helybéli választóhoz is ellátogatott.

– Balmazújváros megérdemelne egy új esélyt, bízom benne, hogy a választópolgárok a döntésükkel ennek vasárnap érvényt is szereznek – mondta el dr. Varga Marina.