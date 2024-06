A napokban jelentette be Orbán Viktor, hogy a vasárnapi választás előtti 24 órában a Fidesz ötvenezer aktivistája egyetlen nap alatt egymillió embert fog személyesen a választásra buzdítani. A miniszterelnök kampánykörútja dabasi állomásán arról beszélt az Egymillió Találkozás Napja elnevezésű kezdeményezésről, amelyben ő maga is részt vesz, mert a tét hatalmas.

Papp László, Debrecen polgármestere a választások előtt még részt vett a Mozdulj, Debrecen! kerékpáros városkerülésén

Debrecen is csatlakozott az Orbán Viktor által bejelentett mozgósításhoz. A Fidesz-KDNP helyi aktivistával tartottak a kormánypárt helyi jelöltjei is. Telefonon, személyesen és közösségi programokon is igyekeztek megszólítani a választópolgárokat. A közösségi médiában megjelent bejegyzések tanúsága szerint többezer találkozás volt a cívisvárosban szombaton.

– Ma van az Egymillió Találkozás Napja. Több mint ezren vettünk részt a Mozdulj, Debrecen! kerékpáros városkerülésén. Találkozzunk holnap az önkormányzati választáson, hogy a jövőben is tudjunk ilyen és ehhez hasonló nagyszerű programokat szervezni – osztotta meg közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. A városvezetővel tartott a 16-os választókörzet képviselője, Papp Csaba is.

Debrecen több városrészében a mai napon vehették át a lakosok a korábban igényelt esővízgyűjtőhordókat. Ilyen esemény volt Dankuné Nagy Gyöngyi képviselőjelölt és Kovács István önkormányzati képviselő körzeteiben, valamint Balázs Ákos alpolgármester körzetében, Józsán. Az Ungvárikertben, a Pércsikertben, a Homokkertben, a Kondoroskertben és a Bayk András kertben több mint 1100 hordót osztottak ki.

Balázs Ákos alpolgármester körzetében is többen vehettek át esővízgyűjtőt

Debrecen alpolgármestere, Széles Diána a Nagysándor-telepre látogatott. Mint írta, a városrészben minden nap a találkozásoké, de ez alkalommal szóba került az is, hogy különleges vasárnap következik holnap. – Választás lesz és a tét hatalmas: Debrecen jövője. A városunk fejlődése csak békében lehetséges. Aki a Fideszre szavaz, a békére szavaz – írta.

Széles Diána a Nagysándor-telepre látogatott a választások előtt

Forrás: Facebook / Széles Diána

Telefonon is keresték a választások előtt a debrecenieket

Becsky István, Papp Viktor, Piros Zoltán, Orosz Aurélia, Barcsa Lajos és Katona Erzsébet, valamint Sánta János, Varga András, Korbeák György telefonon, míg Bognár István, a 17-es választókörzet képviselőjelöltje, illetve Barcza Dániel, a 19-es választókörzet képviselőjelöltje személyesen kereste fel a debrecenieket.