Bravúros, 4–2-es győzelmet aratott a DEAC jégkorongcsapata az FTC felet péntek este. A helyzeteivel jobban sáfárkodó, legszebb napjait idéző Hetényi Zoltánnal megtámogatott egtemisták megérdemelten nyertek az amúgy kiegyenlített mérkőzésen.

A lefújás után az összecsapást élőben közvetítő M4 Sport televíziónak nyilatkozó Vaszjunyin Artyom elmondta, bár akadtak hibák, alakul csapata játéka. – Először is fegyelmezett játék volt hatvan percen keresztül, ez kellett. Egyre fókuszáltabban játszunk, gólokat is már sikerül lőnünk. Idáig egy-két találattal nem tudtunk meccseket nyerni, most már négy-öt-hat is összejön. Alakul ez, kellett egy kis idő, de örülök, hogy pontokat sikerült gyűjtenünk így az év végén. Jóslatokba nem mennék bele a jövőt illetően, remélem ennél jobban tudunk játszani még, mert azért sok hiba van. Reméljük, tudunk pontokat gyűjteni a rájátszásig – fogalmazott a cívisvárosiak trénere.

Molnár Dávid csapatkapitány bízik bene, innentől már csak felfelé vezet az út. – Sokan látogattak ki a mérkőzésre, és ez adott nekünk egy pluszt a mérkőzésen. Ez egy óriási skalp számunkra. Szeretnénk felzárkózni a bajnokságban, mert nem úgy kezdtük a szezont, ahogy szerettük volna, de bízom benne, most már ez egy felfelé vezető út lesz számunkra. Hári Norbival nagyon jól érezzük egymást, ez látszódott az elmúlt mérkőzésen is. Azt gondolom, mindenki odatette magát, 110 százalékon égtünk. Annak ellenére, hogy vétettünk egy-két hibát, jól játszottunk – értékelt a játékos.

A DEAC játékosai nem sokat pihenhettek, hiszen szombat 18.30-tól a Csíkszeredát fogadják a Debreceni Jégcsarnokban.