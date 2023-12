A legutóbbi magyar bajnok, egyben a legutóbbi Erste Liga-ezüstérmes Ferencváros látogatott a Debreceni Jégcsarnokba pénteken este, az év végén tehát rangadón szurkolhattak a hazai szimpatizánsok kedvenceiknek. A tabella éllovasa, a Fradi a Gergyó elleni győzelem után utazott a cívisvárosba, ám Vaszjunyin Artyom gárdája sem panaszkodhatott a formájára, ugyanis legutóbbi két bajnokiját megnyerte.

Hetényi Zoltán védéseivel indult a találkozó, a rutinos hálóőr ismét bizonyította, hogy válogatott formában van. A Debrecen is veszélyeztetett, Molnár lövését védte a Fradi cerberusa, azaz Arany sem tétlenkedett. Bő 14 perccel a dudaszó előtt Hrabal ütötte meg a pakkot távolról, Hetényi hárított, majd Aranynak kétszer is kellett védenie, Mihalik András második lövése volt igazán veszélyes. Ezt követően emberelőnybe kerültek az egyetemisták, Novotny került a legközelebb a gólhoz, Arany védett, s egyenlő létszámnál is a DEAC volt a veszélyesebb, Mingazov löketét kellett hatástalanítania Aranynak.

Bő nyolc perc volt hátra, amikor Hári Norbert megszerezte a vezetést a házigazdáknak! 1–0.

Tartotta a korongot a DEAC, a Fradi így nem tudott veszélyeztetni. Mingazov lövését védte a hálóőr, Kozma érkezett, de az újrázás is kimaradt. Egy eladott korongot Brady csípett el, közeli próbálkozását Hetényi szép mozdulattal hárította.

Meredek harmad

Bucskin-kiállítással indult a második játékrész, a Fradi nyilván azonnal a hajdúságiak torkának ugrott, el is találták a zöldek a kapuvasat, ezekben a pillanatokban védekezésre kényszerült a Debrecen, de megúszta a hátrányt. Nem sokkal később egyenlített a Fradi: 25:17-nél Németh a kapu mögül bekorcsolyázva szerzett gólt, a pakk Hetényi ütőjéről pattan a felső sarokba.

Véreszemet kapott az FTC, de a hazaiak is jól teljesítettek, igen hullámzó volt a játék 1–1-nél.

Tíz perc volt hátra, amikor egy buli után Tóth Gergő szúrta rá a játékszert, Hetényi ismét hatalmasat védett, sok dolga volt a hajdúsági kapusnak! Novotny kiharcolhatott volna egy páros kiállítást, azonban a bírók csak a debrecenit látták vétkesnek, tévesen. Meredek volt a második harmad… Usnyev tarolta le ellenfelét, jogosan állították ki.

Hetényi, Hetényi, Hetényi

Az utolsó harmadba átnyúló hátrányt megúszták kapott gól nélkül Molnárék. Amint egyenlő volt a két együttes létszáma, ismét megszerezte a Debreceni Egyetem a vezetést: az első gólt jegyző Hári passzolt Molnárhoz, aki könyörtelenül bevarrta a korongot a vendégek hálójába. 2–1.

A folytatásban Bradyt, a Fradi egyik gólerős játékosát kellett ápolni, miközben a DEAC uralta a játékot, ugyanakkor nem nyugodhatott meg, hiszen visszatért az ellenfél veszélyes játékosa. Kilenc perccel a vége előtt majdnem egalizált az FTC, ám – ki más, mint – Hetényi Zoltán megakadályozta ezt. Ezt követően Kulmala állt ki, a DEAC majdnem büntetett, a fővárosiakat azonban kisegítette a kapuvas.

Kloz ellen azonban már nem volt ellenszer: a cseh óriás végigvitte a pakkot a pályán, előbb a palánkra lőtt, a kipattanót pedig a kapuba terelte, 3–1!

Nehéz, ám reménykedésre okot adó hét perc volt hátra. Mihalik András tüzelt a kapuvasra, talán ezzel eldőlhetett volna a meccs. Hamar válaszoltak a vendégek, Kestila közelről szépített.

Fokozta a nyomást a Ferencváros, de Hetényi szinte angyalként repdesett a gólvonal előtt és mindent védett! A budapestiek levitték Arany kapust, nagyon tepertek az egyenlítésért. Végül Dobmayer Dominik lőtt az üres kapuba, beállítva a végeredményt!

A DEAC szombaton ismét itthon játszik, 18:30-kor a Csíkszeredával csap össze.