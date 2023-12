Jó formában van a Debreceni Egyetem alakulata az Erste Ligában, ugyanis a fekete-fehérek legutóbbi két bajnokijukat megnyerték. Előbb Székesfehérváron verték meg a FEHA19 gárdáját 2–1-re karácsony előtt, az ünnep második napján pedig hazai jégen 6–1-re helybenhagyták a DVTK Jegesmedvéket. Örömteli, hogy utóbbi találkozón remekül működött a védekezés, és hatékony volt a házigazdák helyzetkihasználása is. Kijelenthető tehát, hogy jó passzban várhatjuk a Fradi elleni pénteki mérkőzést.

A zöld-fehérek kitűnő szezont futnak, ennek köszönhetően vezetik a tabellát, ez jelzi is, milyen kemény feladat vár Bucskinékra. A fővárosi együttes csütörtök este hazai pályán fogadja a második helyezett, üldöző Gyergyói HK-t, azaz túl sok pihenést nem engedélyez nekik a versenynaptár. Persze, a DEAC-ot sem kíméli az erőltetett menet, az egyetemisták a pénteki rangadó után szombat este is játszanak, ugyancsak hazai környezetben a Csíkszeredával. A ferencvárosiak repülőrajtot vettek a szezon elején, ám a közelmúltban több meccsük is bizonyította, hogy meg lehet szorongatni őket. A Diósgyőr kétszer is legyőzte őket, és a Dunaújváros is megszorongatta nemrég. Igaz, szombaton 4–1-re legyőzték idegenben a BJAHC-t.

A Debrecennek van mit törlesztenie a Ferencvárossal szemben, ugyanis eddig kétszer találkozott a két csapat a szezon során, egyszer 10–2-es, majd a cívisvárosban 4–0-s Fradi-siker született.

A pénteki összecsapást az M4 Sport 16:30-tól élőben közvetíti – írta a klub honlapja.