Az már hetekkel korábban biztossá vált, hogy a magyar labdarúgó-válogatott ott lesz a jövő nyári Európa-bajnokságon. Szombaton este azonban arra is fény derült, kik lesznek a Marco Rossi vezette nemzeti együttes ellenfelei a kontinensviadalon. Szoboszlai Dominikék a házigazda Németország mellett Skócia és Svájc legjobbjaival fognak összecsapni az „A” jelű kvartettben. Olyanról semmiféleképp nem lehet beszélni egy Eb-n, hogy álomsorsolás, mégis igaz, a világranglistán elfoglalt helyek alapján kerülhetett volna nehezebb négyesbe is a meggypiros alakulat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a németeknek akadhat félnivalója velünk szemben. A skótoknál pedig olyan világklasszisok játszanak, mint Kieran Tierney vagy Andy Robertson. Svájcról nincsenek szép emlékeink, ám itt az ideje a revansnak, de biztos nem lesz egyszerű feladat a Granit Xhaka és Yann Sommer fémjelezte piros mezesek ellen.

Kiélezett találkozók

Ezek egyelőre találgatások, minden az aktuális formán múlik majd. A DVSC-nek is vannak olyan játékosai, akik pályázhatnak a kerettagságra a jövő nyári tornára. A HAON a futballisták közül Bárány Donátot szólaltatta meg, aki elmondta, kiegyenlített küzdelemre számít a csoportküzdelmek során. – Összességében nem lehet senki sem elégedetlen a sorsolással.

Egy Európa-bajnokságon nem lehet olyan csoportról beszélni, hogy könnyű, de lehetett volna nehezebb.

A házigazda németek talán még mindig más polcon helyezkednek el, mint a kvartett többi tagjai, de őket is sikerült már meglepni a közelmúltban. Sokakkal ellentétben én a skótokat is remek csapatnak tartom. Biztosan lesznek meglepetések, s a végéig rendkívül kiélezett küzdelemre számíthatunk – mondta, majd hangsúlyozta: jelzésértékű, hogy veretlenül lett csoportelső a selejtezők során nemzeti együttesünk.

A szurkolók ereje

A magyar válogatott szurkolói világszerte ismertek, bátran állíthatjuk, ők is elől helyezkednek el a képzeletbeli ranglistán. Az egész világhálót bejárta a híres 2016-os marseille-i közös vonulás, vagy a 2021-es budapesti utcai hangulat. Minden valószínűség szerint most is „hazai” pályán játszhatnak majd a mieink, s mondani sem kell, mekkora erőt adhat nekik a szurkolótábor. A Loki futballistája úgy fogalmazott, nagy erőt adhat a játékosoknak a pazar közönség. – Kívülről is látni, fantasztikus az összhang a szurkolók és a játékosok között.

Közhelynek hangozhat, de valóban sok erőt adhat a kulcspillanatokban a tömeg.

Biztosra vehető, hogy rengeteg magyar fog a helyszínen szorítani a srácoknak, közösen összejöhet a siker – mondta. A Vasutas csatára kiemelte: még nem élt át olyat, hogy akár 60 ezer néző előtt futballozzon, de mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Marco Rossi neki is bizalmat szavazzon jövő nyáron.

A magyarok Svájccal június 15-én, szombaton 15 órától játszanak Kölnben, majd június 19-én, szerdán 18 órától a házigazda Németország ellen folytatják szereplésüket Stuttgartban, végül Skóciával június 23-án, vasárnap 21 órától találkoznak szintén Stuttgartban.