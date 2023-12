A magyar labdarúgó-válogatott szombaton ellenfeleket kapott a jövő nyári Európa-bajnokság csoportjában. A mieink ellenfele a házigazda német csapat mellett Skócia és Svájc lesz. Mivel 10 millió matematikus és szövetségi kapitány országa vagyunk, egyből elkezdődött a számolgatás és a taktika kidolgozása a szurkolók részéről. Voltak olyan hangok, miszerint kérdés nélkül százszázalékos teljesítménnyel kell továbbjutnunk, s olyan komment is, miszerint pont nélkül csoportutolsóként esünk majd ki. Érdemes leszögezni, több mint fél év múlva kezdődik a kontinensviadal, ami a futballban rengeteg idő. Akár egy nap alatt óriásit fordulhat a világ. Ami biztos, a kvartett legmagasabban jegyzett együttese a Nationalelf, mögötte sorban, s talán rangsorolás nélkül érkeznek a magyarok, a skótok és Svájc. Németország mellett szólhat a hazai pálya előnye, ám az utóbbi világesemények tudatában ez nyomás is lehet a Julian Nagelsmann vezette fehér mezeseken. Papíron minket húztak a második kalapból, ám mégis úgy vélem, mind a négy gárda azonos esélyekkel indul. Az utóbbi esztendők szereplése után Marco Rossiéknak is komoly esélye van a legjobb tizenhat közé kerülni, de csupán akkor, ha mindenki szerényen és alázattal áll bele a mérkőzésekbe. A „hazai” pálya a meggypirosaknak is adott lesz, hiszen előreláthatólag az összes magyar összecsapásra el fognak kelni a jegyek, s ismerve a fanatikusokat, pokoli hangulat lesz a csoportmeccsek alatt és reméljük utána is. A mieink sorsolása talán a „legjobb”, hiszen a svájciakkal kezdünk, majd következnek a németek, végül pedig a skótok. Ha az első két fordulóban sikerül remek eredményt elérni, lehet az utolsónak már tétje sem lesz. Ugyanakkor az is könnyen előfordulhat, hogy a záró játéknap előtt mind a négy nemzeti együttesnek lesz sansza továbblépni. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik fogalmazott úgy a Montenegró elleni kijutás után, hogy szeretnének olyan dolgot véghez vinni, amelyet egy senki sem fog elfelejteni. Nos, erre minden esély szerint megvan az esélye hazánk fiainak. Amennyiben odatesszük magunkat, szerényen és alázatosan állunk a meccsekhez, közösen történelmet írhatunk.