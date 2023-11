Az M4 Sport Góóól!2 című műsorának vendége volt Szrdjan Blagojevics, a DVSC vezetőedzője hétfő este. A szerb szakembert többek között a Loki szerepléséről, Dzsudzsák Balázsról, Vajda Botondról, a labdarúgásról alkotott felfogásáról is faggatták a szakértők, honlapunk ezekből a kérdésekből, és a rájuk adott válaszokból szemezgetett tematizálva.

Mindenhol ugyanazzal a felfogással

A legutóbbi, zalaegerszegi bajnoki kitárgyalása után a szakértők felvetették, míg tavaly idegenben volt hatékonyabb a csapat, és otthon akadozott a gépezet, az ősszel ez pont fordítva van, Ferenczi Jánoséknak sokkal jobban megy a Nagyerdei Stadionban. Blagojevics erre úgy reflektált, nem érdemes különválasztani egymástól a hazai és az idegenbeli összecsapásokat, mivel azt szeretné, hogy a csapata mindenhol ugyanúgy játszana. – Azt kérem a játékosoktól, ugyanolyan legyen a hozzáállásuk, bárhol épünk pályára. Ha megpróbálunk ehhez, illetve a játékunkhoz ragaszkodni és jól teljesítünk, akkor arra számítok, hogy ez meghozza az eredményt is. De néha jó teljesítmény sem tudja garantálni a jó eredményt, hiszen a futball az egy ilyen sport. Nagyon fontos az ellenfél is a pályán, de ha bizonyos dolgokat sikerül megvalósítanunk, akkor közelebb kerülünk a jó eredményhez. Természetesen megpróbálunk győzni minden mérkőzésen.

A statisztika az egy dolog, természetesen hasznos, de bizonyos helyzetekben teljesen rossz irányba terelhet minket.

Nem hiszem, bármilyen mélyebb oka lenne annak, hogy most hazai pályán megy jobban. Talán a véletlen okozta, és az az én hozzáállásom is, hogy bizonyos idegenbeli találkozókon jobban játszottunk, mint olyan hazaiakon, amikor sikerült nyernünk. Néhányszor már említettem a két mérkőzésünket a Paks ellen: amikor először 2–0-ra kikaptunk idegenben, de az volt a benyomásom, hogy jobban játszottunk akkor, mint amikor 1–0-ra győztünk ellenük a Nagyerdőn. Tehát a statisztika néha megmutat nekünk valamit, de néha el is rejthet dolgokat. Helyesen elemezni a dolgokat, az a legnehezebb része – válaszolta.

Magasabb szinten

Arra a kérdésre válaszolva, mi lehet a Loki célja ebben az idényben, az edző világossá tette, egyrészt nem szeret hosszú távú célokról beszélni, másrészt senki ne várja, hogy azt mondja, a DVSC lesz a bajnok. – Korábban valaki azt mondta, hogy amikor elkezdtük a munkát a Lokinál, sokan attól féltek, ki fogunk esni az NB I.-ből. Tudom, hogy amikor valamilyen eredményt érünk el, azután magasabbak lesznek az elvárások, de realistának kell maradnunk, és nem hiszem, hogy bárki is le tudná győzni a Ferencvárost az aranyéremért folytatott csatában. Magasabb szinten van, mint a többi együttes, függetlenül attól, hogy most épp hol állnak a tabellán. Mindenkinek az a célja, hogy közelebb kerüljön az FTC-hez, mi is próbálunk, de úgy gondolom, hogy ők az esélyesek a bajnoki címre. Ez nem jelenti azt, hogy edzőként nem vagyok ambiciózus, nagyon is az vagyok, és az én csapatom is az, mindig többet akarunk.

De próbálom azt tanítani nekik, és úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy az előttünk álló mindennapi munkára koncentráljunk.

Arra, mit csinálunk a következő edzésen holnap, és próbáljunk meg fejlődni. Erre fókuszálunk, és amikor befejeztem az elemzését a Zete elleni meccsünknek, akkor is arra összpontosítottam, miként lehetne fejlődni. Ehhez ragaszkodom, és minden mérkőzésre ezzel a hozzáállással indulunk: tegyük meg a tőlünk telhető legjobbat függetlenül az ellenféltől vagy attól, idegenben vagy otthon játszunk. Maradjunk szerények, tiszteljük az ellenfelünket, és a legjobbunkat hozzuk – ecsetelte.

Dzsudzsák Balázs

Forrás: Czinege Melinda

Megtartva az energiát

Kiderült, a szakmai stábi munkába állásakor a szakember már az első elemzések alkalmával arra a következtetésre jutott kollégáival, habár jó energiával játszik a csapat, a játékosok túl könnyen veszítették el a labdát, türelmetlenek voltak a támadásfelépítésnél.

Ezért a stáb fő célként azt határozta meg, hogy ebben fejlődjön a gárda. – Úgy gondolom, sikerült is, de még mindig van hová fejlődni: jobb döntéseket kell hoznunk, ne veszítsük el a labdát, ne siessünk nagyon, de meg tudjuk tartani az energiát – elemezte, majd a közbeszúrt, egyéni és csapatvédekezési hibákra irányuló kérdésre úgy reagált, párhuzamosan kell dolgozni a kijavításukon.

Fontos a kollektív és az egyéni védekezés is, hiszen utóbbi tudja fejleszteni a kollektívet is.

Ugyanakkor sok múlik azon is, hogy milyen a kapcsolat a védőink között. Az edzéseken próbáljuk a csapat- és az egyéni védekezést is fejleszteni egyszerre, mert csak így lehet – emelte ki a szakember.

Komoly hatással

A következő érdekesebb kérdés a Loki csapatkapitányára, a piros-fehérek színeiben 150 bajnoki mérkőzését játszót Dzsudzsák Balázsra vonatozott, akivel a vendégek szerint a tréner nagyon gyorsan megtalálta a közös hangot. Blagojevics leszögezte, a rutinos labdarúgó legendája a magyar futballnak és a Debrecennek is, így kiemelten fontos játékos, aki komoly hatással van a pályán és az öltözőben is a csapatra. – Tudom, hogy nem könnyű számára, hiszen 36 éves, és nagyok az elvárások az irányába. Igyekszik a magyar játékosok érdekeit védeni, de ezzel egy időben az idegenlégiósoknak is próbál segíteni, hogy kényelmesen érezzék magukat.

Ez sokszor nem egyszerű, és nagy rajta a nyomás, de rendkívül hasznos számunkra. Hálás vagyok neki, mert sokat segít nekem, de az edzői stáb is segít neki abban, hogy jól érezze magát a pályán.

Ez a kapcsolat tovább fog folytatódni a jövőben is. Amikor Debrecenbe került a mostani stáb, meghívtam egy kávéra, és egy órát beszélgetéssel töltöttünk. Szeretek nyitott lenni a játékosokkal, főként az olyan vezérekkel, mint amilyen ő is. Szeretem meghallgatni őket, és mondhatom, akár egy családban, mi is néha egyetértünk, néha pedig nem. Különböző hozzáállásunk is lehet, de azt mondhatom, és Balázs is egyetértene azzal, hogy a mi kapcsolatunk a tiszteletre épül – hangsúlyozta.

Vajda Botond

Forrás: Kiss Annamarie

Rögtön megmutatta

A beszélgetés egy pontján Vajda Botondra terelődött a szó, vele kapcsolatban Blagojevics elmondta, a játékos a képességei mellett a fiatal szabály miatt is érdekes volt a DVSC számára.– Szeretek fiatal játékosokkal együtt dolgozni. Olyanokkal, akiknek nagyon jó a munkamoráljuk és ambiciózusak. Tudom, hogy milyen fontos segíteni a feltörekvő labdarúgókat, hiszen nyolc évig akadémián dolgoztam korábban. Amikor Vajda Botondot megnéztem, láttam benne valamit, ami felkeltette az érdeklődésemet.

Nagyon jó volt az első benyomásom a teljesítményéről, az edzéseken és a barátságos mérkőzéseken is rögtön megmutatta, hogy nem véletlenül került ide.

A bajnokságban nyomás van rajta, de szintén a fejlődési folyamatnak a része, hogy fókuszáltnak kell maradnia, és rá kell jönnie, már nem utánpótlás csapatban futballozik, hanem az első osztályban. Dzsudzsák Balázzsal, Bódi Ádámmal játszik együtt, velük kell felvennie a versenyt, ez sokszor nem könnyű, nagyok az elvárások, de meg kell tudnia birkózni a nyomással. Mi is segíteni fogjuk, hogy folytatódjon a fejlődési folyamata, és arra számítunk, nagyon fontos szerepet tölt majd be a csapatunkban a következő időszakban.

Bárány Donát

Forrás: Kiss Annamarie

Örül, hogy így teljesít

A következő érdekes téma Bárány Donát személye volt, akivel kapcsolatban a tréner elismerte, eleinte nem számoltak a szerepeltetésével.

– Donát már most is nagy fejlődésen ment keresztül, hiszen miután megérkeztünk Debrecenbe, sokáig maródi volt, amire aztán újra rásérült. Lehet kicsit erős lesz amit mondok, de a tavalyi szezon felénél, amikor a támadókról beszéltünk, nem vettük őt komolyan, hiszen mindig közel állt ahhoz, hogy megsérüljön. Ott volt Dorian Babunszki, leszerződtettük Antonio Mancét, és azt mondtuk, a legnagyobb feladat Dodó számára az, hogy maradjon egészséges júniusig. Ez hála istennek sikerült, és miután Babunszki, illetve Mance távozott a klubtól, megkapta a lehetőséget, amit ki is használt. Remek srácról van szó, boldog vagyok, hogy a csapatunkban van, fontos gólokat szerzett és asszisztokat is adott.

Nagyon örültem, amikor hallottam, Marco Rossi gondolkodik azon, hogy meghívót küldjön neki a válogatottba.

Remélem, ez be is fog következni – mondta el Szrdjan Blagojevics.