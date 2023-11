Versenyszituációban gyakorolt

A debreceni kiválóság a Haonnak elmondta, nem voltak könnyűek az elmúlt napok, de arra tökéletesek, hogy gyakorolja, miként kell ilyenkor is kihozni magából a maximumot.

– Kicsit kamikaze volt az elmúlt három nap. Testi-lelki fáradtság is volt, de pont ezért csináljuk, hogy amikor nem érzi éppen ereje teljében az ember, és talán nem robban szét az energiától, a győzni vágyástól, ilyenkor is ki tudjam hozni ezekből a napokból a maximumot. Szerintem sikerült is – mosolygott a klasszis, aki nagyon örült az egyéni csúcsainak. – Életemben annyit nem úsztam pillangóban, mint az utóbbi egy esztendőben, gyakorlatilag 22 éven keresztül semmi közöm nem volt a pillangóhoz. Emiatt a delfinezéssel pont az a problémám, hogy a lábam sokkal gyorsabban menne, mint ahogy a karom tudna, így egy kicsit ritmuszavar van a dologban. De örülök, hogy bejutottam a fináléba, ez előrelépés, mert tavaly csak B döntőztem.

Ez és az egyéni csúcs mutatja, hogy azért kezdek valamire ráérezni. Nem mondom, hogy köze lenne a nagyon jóhoz, de előrelépés, és szerintem ez sokat ad a gyorsúszásomhoz, úgyhogy a pillangót – én nem bánom, mert amúgy szeretem –erőltetni kell, mert pozitív hatással van a technikámra.

Délután már jobban eltaláltam a végét, délelőtt éreztem, hogy nagyon szétesett a hajrám. A fináléban ezt jobban megoldottam, de ez is volt a cél, hogy egy felszabadult, ám mégis versenyszituációban legyek, és versenyezzek – magyarázta portálunknak nem tagadva, mivel a pillangó számára új, így a fordulása még nem az igazi, de ebben is előrelépett. – Ha valamihez, akkor a pillangózásnál is használt kétkezes fordulókhoz semmi közöm nincsen, életemben ez volt a negyedik, hogy versenyszituációban kellett megfordulnom. Amikor 50-es medencében úszom a pillangót, ott nem kell fordulni, de ahhoz képest most nem volt annyira nagy probléma, jobban ment, mit tavaly – fogalmazott a DSI Debrecen kiválósága, aki a tervek szerint vasárnap kéthetes edzőtáborba indult.

Ott van a a neve a keretben

Szombaton az is kiderült, Senánszky Petra is tagja a decemberi, romániai rövidpályás úszó Eb-re utazó magyar keretnek, amelyet az ob zárónapján hagyott jóvá a hazai szövetség.

A csapatba az olimpiai A-szintesek, a junior Európa-bajnokok, illetve a kapitány által kitűzött kvalifikációs szintet - azaz a 2021-es rövidpályás Eb nyolcadikjainak idejét - teljesítők kerülhettek be. A szakember eredetileg több mint 20 úszót nevezett meg az előterjesztésében, de többen jelezték, hogy nem kívánnak indulni a kontinensviadalon.