Ahogy arról a Haonon is beszámoltunk, 2–1-es vereséget szenvedett a DVSC a Mezőkövesd otthonában szombat délután.

A Vasutas a legutóbbi 7 bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni, a megszerezhető 21 pontból mindössze 5-öt gyűjtött be.

A gárdát idegenbe is elkísérő fanatikusok már meccs közben is kifejezték nemtetszésüket, majd a lefújás után is magukhoz hívták a játékosokat. A klub közösségi oldalán a végeredményt közlő poszt alatti kommentszekcióban aztán volt minden, kapta az ívet a szakmai stáb és a játékosok is. Portálunk a nyomdafestéket elbíró hozzászólások közül válogatott.

Sokan a hozzáállást kritizálták:

Ezt jól ellazsukáltátok....Mintha mindenki másnapossággal küzdött volna....Gyorsan felejtsük el!

Mi lett veletek DVSC...? Vezettük a bajnokságot most meg közelítünk az nb2-höz... jó lenne már egy ütőképes csapatot összeállítani, mert a tavalyi 3. hely után ez szégyen, gyalázat! Ezt nem lehet kimagyarázni. Baj van itt mindenkivel. Edző, játékos mind sáros.

A fő favorit a kiesésre a kövesd, erre olyan vérszegény produkcióval sikerült előrukkolni ellenük, ami már túl megy minden határon. Az utolsó 9 meccsből 1-et sikerült megnyerni!? Tessék levonni a konzekvenciát mindenkinek, mert ez már nem csak kisiklás. Donátnak gratulálok, rajta továbbra sem múlik semmi.

Nehéz bármit mondani erről a meccsről indulatok nélkül. Talán csak annyit, hogy Majdevac hónapok óta van a csapatnál, ennek ellenére tíz, tizenöt percet játszik, sokszor még a mezét se izzadja át, majd a vesztett meccs végén a szurkolók előtt vihorászik, miközben a drukkerek számonkérik a gyatra játékot a csapaton. Tudom, nem egyedül ő a bűnös, de valamit jelez a hozzáállásáról. Amit meg Balázs kihagyott a nyolcvanadik percben, az hihetetlen volt. Csak nehogy egy negatív spirálba kerüljön a csapat!

Szégyelljétek magatokat! Ez mi volt?

Elkeserítő.

Szégyen....

Mások a csapat formájával, és teljesítményével voltak elégedetlenek:

Sajnos a csapat tele volt formán kívüli játékosokkal. De nem csak ők, hanem az edzői csapat is formán kívül van meccsek óta. Lehet, hogy elérték a teljesítőképességük határát. És ezt egy nagyon gyenge ellenféllel szemben. Szerintem ez az egész produkció szégyenteljes volt.

Íme a "korszerű" tili-toli játék eredménye. Ehhez a játékstílushoz megfelelő játékosok is kellenének.

Unalmas, impotens, lassú, semmitmondó játék! DODÓ csak szenved ezekkel!

Oliveira talán rokona az edzőnek, hogy mindig játszatja. Ez egy 0, az U-12 ben a helye.

Talán a legfrappánsabban az alábbi hozzászólás fogalmazta meg a szurkolói lélektant:

Csak ennyi: 10 perc után kimentem felmosni a társasház első emeletét ...

Semmi futás

A Haon Lokival foglalkozó Facebook-oldalára is jutott a kritikákból:

A mai sétáló focit elvesztettük! Ma mindenki, megtett mindent a Debreceni VSC vereségért! Úgy a csapat, a bíró, az edző! Gratulálok! Bundáskenyér! Semmi futás, még a 93. percben se, miért?