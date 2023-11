Újabb relikviákkal bővült a Debreceni Sportuszoda gyűjteménye, ugyanis a rövidpályás úszó országos bajnokság alkalmából a Hajdú-bihari Napló két korábbi kiváló fotóriportere, Czeglédi Zsolt és Derencsényi István egy-egy úszósporttal kapcsolatos, díjnyertes fotóját helyezték el a létesítmény első emeletének falán.

Amikor a fotós fotózza, ahogy a fotósok fotózzák a fotójukat

Forrás: Czinege Melinda

Az ünnepélyes avatáson Becsky András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezetője méltatta a két szakember munkásságát, kiemelve, külön büszkeség, hogy debreceni, lokálpatrióta fotósokról van szó. – Czeglédi Zsoltot és Derencsényi Istvánt nem kell bemutatni a debreceni sportbarátoknak, minden sporteseményen ott vannak, rengeteg emléket örökítenek meg nekünk. Bár a képeik önmagukért beszélnek, de magukról az alkotókról talán kevesebb szó esik. Ezért arra gondoltunk, ha már a nagyvilág is díjazza a munkájukat, akkor a rövidpályás országos bajnokság méltó esemény, a sportuszoda pedig méltó helyszín lehet ahhoz, hogy ezeket a fotókat itt is bemutassuk. Deri a nemzetközi és a magyar úszó szövetségnek, a Lokinak, a DEAC-nak, valamint nem utolsósorban a Debreceni Sportcentrumnak fotózik rendszeresen. Annyi személyes dolgot hadd mondjak el, nagy büszkeség volt látni őt Japánban a világbajnokságon, ahol a vízilabdadöntőben egyedüli fotósként lehetett ott a legvégén az ünneplést megörökítve. Czega az MTI fotósaként már szintén régóta állandó szereplője a sporteseményeknek, rengeteg kiváló képpel örvendeztette meg ő is a sportrajongókat.

Debreceniként mindkettőjükre nagyon büszkék vagyunk, és köszönjük, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az úszósporthoz köthető megannyi fantasztikus pillanat közül kettőnek egy kis emléket állítsunk a sportuszodában

– fogalmazott a sportvezető, majd felkérte a két fotóriportert, hogy meséljenek az alkotásaikról.

Becsky András

Forrás: Czinege Melinda

Szabályos vízbúra

Czeglédi Zsolt képén a sokszoros olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Hosszú Katinka látható, ahogy épp jön fel a vízből, és egy szinte szabályos vízbúra veszi körül a fejét. A tökéletesen elkapott pillanatot ábrázoló, Bukósisak vízből című kép különlegességét a Magyar Sportújságírók Szövetsége májusban nívódíjjal ismerte el. – A fotó a 2022-es római vizes Eb-n készült a női 200 méteres vegyesúszás elődöntőjében – idézte fel a Haonnak. – Lehet, hogy más már látott ilyet, de ez teljesen szabályos vízbúra, olyan, mintha egy bukósisak lenne Katinka feje körül, amikor kijött a vízből.

A fotóhoz az is kellett, hogy teljesen sima volt a medence vize, nem voltak hullámok, valószínűleg szünet lehetett előtte, és Katinka közvetlenül a rajt után jött fel a vízből.

Azt beszéltük Derivel, rengetegszer látjuk viszont a fotóinkat újságban, internetes portálokon, de először fordul elő, hogy egy képünk állandóan megtekinthető lesz egy sportlétesítményben. Nagy boldogság, megtiszteltetés és büszkeség is számunkra, hogy mostantól a sportuszoda falán lesz ez a két fotó, mert ezek tényleg jó képek, bárhol megállnák a helyüket – mondta el Czega.

Czeglédi Zsolt

Forrás: Czinege Melinda

A kedvenc képe

Derencsényi István Nagy kékség nevű alkotása a 2017-es budapesti vizes világbajnokságon készült. A Magyar Sajtófotó Pályázaton is díjazott felvételen a high diving (óriás-toronyugrás) egyik versenyzője merül alá az ugrása után a Duna-parton kialakított medencébe.

Derencsényi István

Forrás: Czinege Melinda



– Hivatalos fotósként dolgoztam azon a vb-n, és az volt a célom, hogy egy olyan képet készítsek, ami egyedi, de összefügg Magyarországgal és a vb-vel – hangsúlyozta portálunknak.

Ki tudtam használni, hogy szabadon mozoghattam: egy fényképezőt tartalmazó víz alatti kameratokot helyeztem le a medence szélére, és olyan szerencsém volt, a versenyző medencébe érkezésének pillanata után a víz úgy csapódott föl, hogy az egész felső részt kékbe borította.

Nekem azért is a kedvenc fotóm, mert egy képben benne van, hogy hazánkban készült, az ország egyik emblematikus épületénél, a Parlamentnél, és sportról van szó – ecsetelte Deri, aki azt is felfedte, mivel a 2007-es debreceni rövidpályás úszó Európa-bajnokságon kezdődött a vizes sportokkal való kapcsolata, így lokálpatirótaként nagyon jó érzéssel tölti el, hogy a kép mostantól állandóan megtekinthető lesz a Debreceni Sportuszoda falán.