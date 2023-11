Remek eredményeket hozott a múlt szombaton véget ért XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokság. A Debreceni Sportuszodában megtartott négynapos ob-n számos magyar úszósztár tette tiszteletét, ennek megfelelően több országos csúcs is megdőlt. A cívisvárost két sportegyesület, a DSI Debrecen (Senánszky Petra, Balogh Viktória, Kocsány Alexandra, Eitler Péter Patrik, Haba Balázs) és a Debreceni Aquasport Egyesület (Balázs Éva, Pethő-Tóth Ádám, Tóth Péter) képviselte.

Szerencsére hazai sikereknek is tapsolhattak a nézők, hiszen Senánszky Petra 50 m gyorson arany-, míg 100 m gyorson bronzérmet szerzett, ráadásul 100 gyorson és 50 m pillangón egyéni csúcsot döntött.

Többet tud

A DSI klasszisának teljesítményéről edzőjét, Kókai Dávidot is kérdezte a Haon. A kiváló szakember elmondta, mivel a februári dohai világbajnokságra összpontosítanak elsősorban, nagyon nehéz egy ilyen köztes állomást értékelni. – Amikor az ember átél egy ilyen versenyt, az aktuális versenyszituációkat, akkor mindig hajlamos érzelmileg kilengeni – hangsúlyozta. – Ugyanakkor ezt helyén kell kezelni, mert ez az ob egy hosszú felkészülési időszak egy állomása volt. És ha így nézzük, akkor a 100 gyorson és az 50 pillangón mutatott teljesítményével elégedett vagyok, hiszen egyéni csúcsot úszott.

Ugyanakkor az ötven gyorsat azt újraúszatnám vele egészen addig, amíg azt nem hozza, amennyit jelenleg valójában tud, mert a másik két versenyszám megmutatta, hogy nehéz jól értékelni az 50 gyorsat.

Az aranyéremnek nagyon örültünk, de időeredményben azért 4-5 tizeddel jobbat kellett volna már minden körülmények között úszni, és lefogadom, ha most megismételtetnénk vele, akkor jobbat is úszna. Emiatt egy picit kettős érzések kavarognak bennem, de alapvetően örülök, hogy pozitív tapasztalatokat szerzett, szerintem ez építő jellegű lesz a jövőre nézve – fogalmazott, kiemelve, most egy nagyon fontos időszak következik, hiszen a nagy medencés februári, dohai világbajnokságon szeretnék, ha 50 gyorson az olimpiai A szinten belül úszna.

Minden eszközt be kell vetni

A szakember elmondta, természetesen örülnek neki, hogy tanítványa bekerült a decemberi, rövidpályás Ebre utazó válogatott keretbe, de akkor sem dőltek volna a kardjukba, ha nem így történik. – Petra azok közé a versenyzők közé tartozik, akik nagyon szeretnek edzeni. Versenyidőszakban az edzésterhelés az nem olyan, és neki nagyon kell, hogy érezze, elvégezte a kijelölt munkát. Vasárnap Törökországba utazott, pályafutása során először olyan edzőtáborba, amikor nem együtt megyünk.

Ez a 18. együtt töltött évünk, ilyenkor már minden olyan eszközhöz hozzá kell nyúlni, ami így első ránézésre lehet, hogy furcsa.

Eredetileg is így volt a felkészülési tervbe beírva, hogy ezúttal legalább egy, de inkább két hét legyen, amit külön töltünk – mondta el Kókai Dávid, hozzátéve, természetesen ő állította össze az edzéstervet, a kint tartózkodó edzők pedig ha kell, segítenek Petrának a megvalósításban.