Másodjára már nem sikerült meglepni a DVSC Schaefflernek a CSM Bukarest együttesét, az idegenbeli döntetlen után a múlt szombati visszavágón 30–23-ra nyertek a világklasszisokkal felálló románok a teljesen megtelt Hódosban.

Rengeteg hiba és kapkodás jellemezte a mieink játékát, szélről szinte semmi veszélyt nem jelentett a Loki, ráadásul a hetesek értékesítésével is meggyűlt a baja Töpfner Alexandráéknak. Míg debreceni oldalon jóindulattal is csak közepesnek volt mondható a kapusteljesítmény, a vendégeknél Eriksson parádézott, de az is igaz, hogy a mieink is naggyá tették.

A Loki rögtön egy bő 10 perces gólcsenddel nyitott, ami alapjaiban határozta meg a találkozót, mert onnantól kezdve folyamosan kapaszkodnia kellett Vámos Petráéknak.

A fordulás után egyszer visszajött 2 gólra a Vasutas, de ez láthatólag sokat kivett a piros-fehérekből. Összességében teljesen megérdemelten nyertek a végig vezető románok, amit Szilágyi Zoltán vezetőedző is elismert a meccset követő sajtótájékoztatón.

Sok helyzet maradt ki

– Először is gratulálni szeretnék ellenfelünknek – hajtott fejet a szakember a vendégek teljesítménye előtt. – Megérdemelten vitték el a kettő pontot, ismételten megmutatták, hogy a sok hiányzójuk ellenére is Európa topcsapatai közé tartoznak. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést.

Nem is a védekezésünkkel vagy a támadójátékunkkal volt a baj elsősorban, hiszen eljutottunk helyzetekig, kiharcoltunk hétmétereseket, ziccereket, hanem azzal, hogy ezeket nem váltottuk gólra, és ezt cipeltük magunkkal végig a 60 perc során.

Fordulás után megpróbáltunk visszakapaszkodni, sikerült is feljönnünk kettő gólra, de a védekezésünk már nem volt annyira agresszív és hatékony. Nagyon jól kellett volna játszani ahhoz – szinte hibátlanul –, hogy a Bukarest ellen fordítsunk a végjátékban – fogalmazott Szilágyi Zoltán.

Elbizonytalanodtak

Talán a legjobb meccsét játszotta Planéta Szimonetta az ősszel, de ez sem volt elég az üdvösséghez. – A jó játékomat elcseréltem volna arra, hogy csak védekezésben vagyok a pályán, de itthon tartjuk az egyik pontot – sóhajtott. – Sok helyzet maradt ki az elején, aztán elbizonytalanodtunk, és a vendégek ki is használták ezt.

Aztán amikor a második félidőben próbáltunk visszakapaszkodni, az nagyon sok erőt vett ki belőlünk.

Ennyi néző előtt szerettük volna legalább az egyik pontot itthon tartani, de nem érzem úgy, hogy szomorúnak kéne lennünk. Egy nagyon jó csapattól kaptunk ki, teljesen megérdemelték a győzelmet – mondta el Planéta.

A világbajnokság miatt szünet következik a z NB I.-ben és a Bajnokok Ligájában is. A Lokinak a tervek szerint még egy tétmeccse lesz az idén, Petrus Mirtillék december 29-én Kisvárdán lépnek pályára a bajnoki pontokért.