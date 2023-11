Idei utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzését vívta a DVSC Schaeffler, az ellenfél a CSM Bukarest gárdája volt. Egy héttel ezelőtt már megmérkőztek egymással, és akkor bravúros, 29–29-es döntetlent értek el Vámos Petráék a románok otthonában.

Az összecsapás felvezetéseként a Hódos Imre Rendezvénycsarnok B szektor mögötti folyosóján a Debreceni Dózsa világklasszisáról, Varga Istvánról nyílt kiállítás szombat délután. A 126-szoros válogatott átlövő idén lett volna 80 éves, ennek apropóján helyeztek el 20 db nagyméretű fotót, melyen a legendás kézilabdázó pályafutásának legemlékezetesebb momentumai elevenednek meg. A tárlatot a drukkerek a BL-meccs ideje alatt tekinthették meg.

Hazai góliszony az elején

A hatalmas érdeklődéssel várt mérkőzésre már pénteken elfogyott az összes jegy, így telt ház előtt feszültek egymásnak a csapatok. A Loki a Catherine Gabriel – Töpfner Alexandra, Hámori Konszuéla, Vámos Petra, Tamara Haggerty, Planéta Szimonetta, Petrus Mirtill összeállításban indította az összecsapást.

Forrás: Molnár Péter

Nem ilyen kezdésről álmodtunk: mindkét oldalon kimaradt egy-egy helyzet, majd Pintea révén a vendégek szerezték a találkozó első gólját beállóból. A másik oldalon Haggertynek ez nem sikerült, a lerohanás után pedig már 0–2 állt az eredményjelzőn. Töpfner kihagyta az első hetest, Gabriel nagyot mentett megint, Petrus pedig a második lehetőségét is a kapusba lőtte. Planétát kiültették két percre lerántásért, és máris hárommal ment a Bukarest. Szólt a Harcoljatok, harcoljatok! a lelátóról, Töpfnernek a második büntetővel sem volt szerencséje, majd Petrust löktél el, de néma maradt a bírók sípja. Arntzen is kapott egy kétpercest, Haggerty pedig újabb ziccert rontott, emiatt továbbra is váratott magára az első hazai találat. Hámori is kiszállt két percre, a vendégeknél Gutiérrez pedig végleg, a kezét fájlaló bukarestit a mentők látták el.

Szilágyi Zoltán a 10. percben, 0–4-nél érezte úgy, hogy ideje magához hívnia tanítványait, nehogy már az elején elmenjen a hajó. Kapkodtak a mieink, sok volt a bosszantó technikai hiba.

Szerencsére a gólvonalon Gabriel ekkor állta sarat, és a meccsbe beszálló Vámos Míra egy ejtésből végre megszerezte a Loki első találatát, véget vetve egy bő 10 perces góliszonynak.

Aztán a másodikat is, így 4–2-re zárkózott a Vasutas. Vámos Petra harcolt ki egy hetest, Petrus pedig gólra is váltotta. Kezdett magára találni a debreceni gárda, ezzel párhuzamosan szép lassan a közönség is tűzbe jött. A románok főleg egyéni betörésekkel próbálkoztak, próbálták lendületből megverni a mieinket, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Érkezett Füzi-Tóvizi Petra és Jovovics Jovana megerősíteni a hajdúság fal közepét, utóbbi szinte rögtön vissza is csücsülhetett a kispadra, hogy két perc erejéig csak szemlélője legyen az eseményeknek. Mind a közönség, mind Szilágyi Zoltán egyre elégedetlenebb volt a török bírópáros fújásaival. Csernyánszki Liliána és Elinore Johansson is beszállt, mert kellettek a friss erők. Sajnos sok hazai ziccer maradt ki továbbra is, míg a románok sokkal higgadtabbak maradtak a kulcsszituációkban, így a 23. percben 6–11-et mutatott a tábla. Már a harmadik hetest hagyták ki a mieink, ami egy ilyen összecsapáson luxus – hiába lett volna meg többször is a sansz közelebb lopózni, a rossz megoldások megakadályozták ezt. A szünetre 15–9-es román vezetésnél vonultak a felek. Ennek oka a sok hiba mellett az is volt, hogy míg hazai oldalon 22 százalékkal védett Gabriel, a románoknál Eriksson a lövések több mint felét hárította.