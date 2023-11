A Salgótarjánhoz látogatott a DEAC labdarúgócsapata az NB III. északkeleti csoportjában. Ahogy a klubhonlap is rámutatott, a DEAC három pontért ment a szombati meccsen. Több gólhelyzetet is kidolgoztak, a 44. percben pedig Szabó Levente meg is szerezte a vezetést.

A második játékrészben – a korábban kényszerből lecserélt Lénárt helyett behozott Tochukwu után – cserével igyekezett frissíteni csapatán Urbin Péter, a 70. percben Virágot váltotta az ifjú Bárány Bogát. Ezt a félidőt is uralta a Debrecen, azonban újabb gólra már nem futotta, a lényeg, azaz a három pont megvan, a jövő hétvégén a Hatvan ellen zárják az évet hazai pályán.

– Nagyon vártunk már erre a sikerre. Nehéz meccs volt, mély talajon, amelyen nem volt egyszerű folyamatos játékot kialakítani. De erre is készültünk, tudtuk milyen körülmények között játszik majd mindkét csapat. Azt hiszem, jól alkalmazkodtunk ehhez, voltak lehetőségeink, ebből egyet sikerült kihasználnunk. Győzelemre játszottunk ezúttal is, ahogyan az őszi első találkozónkon is, akkor ez egy pontra volt elég. Tudtuk, hogy jó szériában van a Salgótarján, de valójában csak magunkkal foglalkoztunk és azzal, hogy pontokkal térjünk haza – nyilatkozta Urbin Péter, a DEAC vezetőedzője.