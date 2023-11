Rangos versenyek, sorozatos győzelmek, fényesen csillogó aranyérmek, sok-sok áldozatos munka és kompromisszum – röviden ezek a jellemzők illenek hazánk legsikeresebb versenytáncos duójára, Váradi Martinára és olasz-magyar párjára, Andrea Silvestrire.

Még októberben számoltunk be arról, hogy a páros Lipcsébe utazott a profi táncosok Európa-bajnokságára, ahol bejutottak a döntőbe, és minden táncot megnyerve, megvédték címüket.

A debreceni duó a fiatal táncosok körében nagy példakép, azonban a civilek is megismerhették profizmusukat, kimagasló tehetségüket és szemet gyönyörködtető mozgáskultúrájukat, hiszen tavaly a TV2 sikeres műsorában, a Dancing With The Stars-ban is szerepeltek.

Legújabb podcastünkben Váradi Martina vendégeskedett, aki elmondta, hogy Andreával már tizennyolc éve koptatják együtt a parkettet, ebből tizenöt éve pedig a valós életben is egy párt alkotnak.

– Nagyon sok türelem, alkalmazkodás és önismeret kell ahhoz, hogy a munkát és a civil életet külön tudjuk választani. Amikor felhúzzuk a tánccipőt, akkor csak a sportól van szó, nem visszük bele az otthoni problémákat, nézeteltéréseket. Igaz, ezt nehéz megtanulni, de sokáig dolgoztunk sportpszichológusokkal, így sikerült elválasztanunk a két területet – kezdte mondandóját Martina.

A sportoló a beszélgetés során kitért arra is, hogy mind a latin-amerikai, mind a standard táncosok kevés figyelmet kapnak hazánkban, melyet azzal magyarázott, hogy nem olimpiai szám a versenytánc. Mint fogalmazott: ezek inkább klasszikusabb, elegánsabb mozgásformák.

– Külföldön megtisztelve érzi magát a közönség, hogy táncolunk nekik, és persze, hogy ott lehetnek. Magyarországon egyelőre még nincs ekkora kultúrája, pedig egy nagyon komoly sportág. A TV2 műsorában is elmondták a hírességek, hogy nem gondolták, hogy ennyire nehéz és komoly sportág a versenytánc. Ez megmutatja, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem csak bohóckodunk és táncikálunk – hangsúlyozta a táncosnő.

Martina ezután felidézte, hogy

amikor bevezették a kötelező sportorvosi vizsgálatot, akkor az első dokim nem adta meg az engedélyt arra hivatkozva, hogy a versenytánc az nem sport. Emiatt ki kellett kérnem a kartonomat, majd máshol sikerült elintéznem

– jegyezte meg a versenyző.

Hamarosan véget ér a páros versenyzői pályafutása

Váradi Martina portálunknak bejelentette, hogy jövő év márciusában Budapesten rendezi meg a Magyar Táncsport Szakszövetség a világbajnokságot, amire gőzerővel készülnek. A verseny nem csak a magas színvonala miatt különleges a párosnak, hanem azért is, mert ez lesz a pályafutásuk utolsó állomása, ezután pedig végleg leveszik a tánccipőt.

De, hogy hogyan éli meg a páros a versenyzői karrier végét, mi az oka a parkettől való elköszönésnek, kik lehetnek az utódok, valamint milyen a hazai pontozási rendszer, arról podcastünkből tudhattok meg többet!