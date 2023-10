Budapesten rendezték az IBK Ludovika Kupa nemzetközi kyokushin karate versenyt múlt szombaton. A megmérettetésre 27 ország 75 klubjából 400 versenyző érkezett, hogy számot adjon tudásáról. A Shogun SE 19 versenyzővel vett részt a tornán. Ezúttal inkább formagyakorlatban volt érdekeltek a karatékáik, de természetesen többen küzdelemben is tatamira léptek, amelynek meg is lett az eredménye, összesen 19 – 8 arany 4 ezüst 7 bronz – érmet hozott a kimagasló szereplés – számolt be portálunknak Rácz Csaba, a Shogun elnöke.

A képen Karap Anna, Eszenyi Barnabás és Karap Virág

Forrás: Shogun SE