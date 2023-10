Két rangos versenyen is taroltak a debreceni Lókodi Fight Club SE versenyzői szeptemberben, előbb a cívisvárosból, majd Bajáról tértek haza aranyérmekkel a nyakukban.

A Haonnak Lókodi Attila elnök számolt be a két megmérettetésről.

Balról a második Lukács Gábor, Litvák Levente és Lókodi Attila

Forrás: Lókodi Fight Club SE

– Szeptember közepén Debrecenben zajlott le a WAKO szervezet országos felnőtt bajnoksága, illetve utánpótlás bajnoki fordulója, ahol kettő kivételével minden sportolónk bajnok lett. Amire külön büszke vagyok, hogy minden győztes meccsen volt rászámolás vagy KO, TKO! – hívta fel a figyelmet Lókodi Attila, aki maga is kiváló harcos. – Rá két hétre Baján rendezték meg a II. WFC K-1 Magyar Kupát, ahonnan öt aranyéremmel tértünk haza. Ráadásul hárman, Molnár Gábor, Ötvös Lóránt és Lőrinczi Imre mindkét megmérettetésen diadalmaskodott, tehát dupláztak, ami óriási teljesítmény.

Nagyon büszke vagyok mindenkire, a fiúk egész nyáron napi kettőt edzettek, jártunk sparringokra, küzdelmi napokra, hogy minél jobban felkészüljünk a két versenyre.

Végül learatták a munka gyümölcsét, hiszen szinte az összes bajnoki címet elhoztuk, Debrecenben két döntőt veszítettünk el, Baján pedig lett még egy bronzérmünk is – részletezte.

Balról Ötvös Lóránt és Lókodi Attila

Forrás: Lókodi Fight Club SE

MMA-gálán lépnek ketrecbe

A klubnál nem ülnek a babérjaikon, már javában készülnek a következő feladatra: novemberben Budapesten rendez gálát a szlovák-cseh közös összefogással létrehozott RFA (Real Fight Arena) elnevezésű MMA szervezet.

Tavaly Kálucz Martin már debütált náluk, és olyan teljesítményt nyújtott, ami megnyitotta az utat az egyesület többi harcosa előtt is a szervezetnél. – Idén Lőrinczi Imre már bunyózott egy gálájukon, novemberben pedig Ötvös Lóránt és remélhetőleg Kálucz Martin fog bokszolni egy-egy szuperfightot – mondta el Lókodi Attila, aki azt is megosztotta honlapunkkal, hogy az RFA szeretné, ha egyiptomi versenyzője, az amatőr MMA-bajnok Youssef Wagdy is a ketrecbe lépne, de az ő esetében még több konkrétumra van szükség.

Balról Lókodi Attila és Lókodi Ármin

Forrás: Lókodi Fight Club SE