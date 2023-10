Mindenki tudja a DSI Debrecenről, hogy mennyi sportolót foglalkoztatnak, s az ország egyik legnagyobb utánpótlásképző bázisával rendelkezik. A cívisvárosi egyesület újabb két szakosztállyal a breakinggel és az Extrémsporttal bővült, amelyet csütörtökön sajtótájékoztatón jelentettek be. Debrecen városának alpolgármestere, Széles Diána elmondta, a cél, hogy minél többen kezdjenek el sportolni. – Debrecenben mindent elkövetünk azért, hogy motiválja a gyermekeket a mozgás. A két szakosztály létrejötte alkalmas lesz arra, megmozgassa az embereket. Ez a két szakosztály mondhatni trendi is lesz.

Régebben kicsit underground dolognak számítottak ezek a sportok, de így már más lesz. A szülőnek is nagy elhatározás kell, de a Sportcentrum biztosítja ennek a lehetőségeit.

Ha végignézzük, akkor például a triálra nagy az érdeklődés, a bmx-el kapcsolatban pedig senkinek sem kell mondani, hogy immár olimpiai sportág lett. Ahhoz, hogy nálunk pallérozódjanak a fiatalok, kell egy modern edzőközpont, amely szerencsére már rendelkezésre áll. Az élsport mellett akkor is az a legfontosabb, hogy mindenki mozogjon, azon belül pedig különösen a gyermekek – fogalmazott a városvezető.

Széles Diána szerint a legfontosabb, hogy a gyermekek sportoljanak.

Forrás: Kiss Annamarie

Mindig nyitottak

Azt már korábban megfigyelhették a sportszeretők, hogy a DSI Debrecen mindig nyitott az új kezdeményezésre, s nem csupán az élsportban gondolkoznak. Az egyesület ügyvezető igazgatója, Becsky András ismertette a klub céljait. – Az a filozófia, ami mindig is vezérelt minket, ma is jellemző. A 3x3 is jó példa, hiszen az a sportág is jelen van most már az olimpiai számoknál. Biztosan ez is egy mozgatórugó lesz a fiatalokban.

Az élsport és a tömegsport ugyanolyan fontos számunkra. A saját teljesítményünket is szoktuk mérni, hogy miként tudnánk sikeresek lenni.

A tokiói olimpián az DSI Debrecen adta a vidéki központok közül a legtöbb atlétát a küldöttségbe, s ebből nem szeretnénk lejjebb adni. A város az egyetemmel karöltve vonzóvá teszi egyesületünket, nekik is tetszik a projektünk – mondta.

Komoly célok

Minden egyes szakosztálynál fontos, hogy megfelelő szakemberek dolgozzanak a jövő növendékeivel. A minőségi munka mellett közösségi élmény is egy egyesülethez tartozni. Az Extrémsport szakosztály elnöke, Vígh Tamás továbbá hangsúlyozta: lépésről lépésre szeretnének haladni, s elsődleges céljuk a 2028-as amerikai olimpiára való kvótaszerzés. – Egy hónap alatt rengeteg dolog történt velünk. A városvezetéssel remek az együttműködésünk, ez nagyban segíti a munkánkat. Akkor tud jól működni az Extrém Park, ha mi is beletesszük a munkát.

Egyértelműen látszik, azok a gyerekek, akik most csatlakoznak hozzánk, akkor lesznek elég motiváltak, ha foglalkozunk velük.

Nekem is természetesen az a célom, hogy olimpikonokat adjunk a városnak. Persze, nem vagyunk elfogultak, első körben csak a 2028-as világjátékokat tűztük ki magunknak – nyilatkozta.