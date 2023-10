Szerdán pótolta a DSI Debrecen alakulata a 4. fordulóból elhalasztott, eredetileg vasárnapra kiírt Nyíradony elleni mérkőzést. Szabó Imre fiataljai jó előjelekkel várták a hétközi párharcot, ugyanis előző két meccsüket megnyerték, míg a kék-fehérek eddigi három párharcukon vereséget szenvedtek – számolt be a dsidebrecen.hu.

A srácok jó ritmusban kezdték a mérkőzést, már az első percben támadólag léptek fel, próbálták érvényesíteni akaratukat. A vendégek sorozatos szabálytalanságokkal – időnként túl kemény belépőkkel – próbálták megakasztani az attakokat. A Szabó-tanítványok viszont inkább a játékra figyeltek, de az első negyedben nem tudták bevenni az adonyi kaput. A második etapban a jó játék már eredményességgel párosult, a 26. percben Nagy Gergely mattolta a vendégek védelmét, majd három minutum elteltével Müller Ádám is beköszönt. A debreceni focisták tovább rohamozták a kaput, ennek ismét meg lett az eredménye, a 37. percben Nagy Gergely második találatát jegyezhette. A DSI így megnyugtató, háromgólos előnyből várhatta a párharc második felét.

Nem indult jól a harmadik játékrész, a 42. percben szépített a Nyíradony, de továbbra is a hazaiak irányították a játékot. A záró negyedben visszajöttek a meccsbe a vendégek, egy gólra felzárkóztak. Ám mielőtt elhihették volna, hogy egy döntetlent kiharcolnak, Török Balázs tudatosította velük, ezen a napon csak sportiskolás győzelem születhet. Az ifjú tehetség nyolc perc alatt mesterhármast jegyzett, így a gárda végül 6–2-re megnyerte meg a hétközi párharcot.

A találkozót követően Szabó Imre edző nyilatkozott a klub honlapjának. – Kellemetlen, nagyon kemény, helyenként durva ellenféllel találkoztunk. Ez abból is adódhatott, hogy nem vettük fel ellenük a kesztyűt. Végig hektikusnak éreztem a játékunkat, voltak jó periódusok, ekkor három gólt is szereztünk. Ez megnyugtató előnyt jelentett, így érezték ezt a srácok is. Ekkor feljött az ellenfél, gyorsan szereztek két gólt, és szorossá tették a mérkőzést, hiszen az állás 3–2-re módosult. Az utolsó negyedben váratlan húzásra szántam el magam: az egyik belső védőt, feljebb vittem center posztra. Ő nagyszerű játékos, rendkívül gyors, és jó rúgó technikával rendelkezik. Bejött a számításom, mert gyorsan berámolt hármat, és ezzel el is döntötte a találkozót. Gratulálok neki, a csapatnak pedig azért, mert megmutatták, hogy van tartásuk – fogalmazott a szakember.