A DSI Debrecen gátfutója, Kerekes Gréta az utóbbi évek legjobb teljesítményét nyújtotta 2023-ban: remekelt a fedett pályás és a szabadtéri idényben is. A sportoló szezonja a budapesti vb-t követően véget ért, de utána sem unatkozott, hiszen többek között megjárta Észak-Olaszországot is párjával és kutyájukkal, Monával. Az atlétával egyik kedvenc sétáltatós helyén, a Nagyerdei Stadionnál találkoztunk. Természetesen vele volt a gyönyörű ausztrál juhász is, aki türelmesen hallgatta gazdija beszámolóját az elmúlt hónapokról.

Kerekes Gréta gyönyörű ausztrál juhásza, Mona | Forrás: Kiss Annamarie

– Az egész év annyira sűrű volt, mintha öt esztendő telt volna el. Rengeteg minden történt, nagyon sok edzőtáborban voltam és számos helyszínen versenyeztem. Jó érzés visszatekinteni, de meglehetősen fárasztó is volt. Többen kérdezték már, hogy kipihentem-e magam, de most úgy érzem, hogy egy év is kevés lenne erre. Ettől függetlenül nagyon boldog vagyok, hogy így zajlott az elmúlt időszak – tette hozzá.

Mindent vagy semmit

A DSI Debrecen atlétája remek fedett pályás szezonnal a háta mögött készülhetett a nyári megmérettetésekre. – Azok az eredmények megalapozták a hangulatomat és kifejezetten motiválttá tettek. Akkor kezdtem igazán elhinni, hogy ott lehetek a budapesti világbajnokságon. A tavaszi felkészülést is azzal a mentalitással indítottam el, hogy mindent vagy semmit a hazai vb-ért – emlékezett vissza.

Kerekes Gréta a Magyar Országos Bajnokságon beállította egyéni rekordját, nem sokkal később a Gyulai Memorialon pedig meg is döntötte azt. Összességében ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a világranglista-helyezésének köszönhetően kvalifikálhatott a budapesti világbajnokságra. A debreceni sportoló 100 méter gátfutásban és a 4X100 méteres női váltó tagjaként állt rajthoz. Utóbbival fantasztikus futással magyar csúcsot döntöttek, egyéni számában azonban kicsit elmaradt a korábban említett két megmérettetésen elért idejétől.

Július végén zárult a kvalifikációs időszak, addig viszont nekem hajtanom kellett az eredményeket, jobbnál jobb futásokra volt szükség. Ez nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő volt, hiszen folyamatosan cserélődtek a helyezések a ranglistán, és stresszes volt állandóan azt lesni, hogy éppen hol állok.

Az idény eleje szerencsére remekül sikerült, azzal bebiztosítottam magamnak a 30. hely környékét. Akkor rendre 13 másodperc körüli idők jöttek, de még ekkor is úgy éreztem, hogy sok a hibám a futások közben. Ezért sejtettük, hogy ez még nem a maximum, amit ki tudunk hozni, hanem lehet jobb is – fogalmazott.

Rosszkor jött a betegség

A DSI atlétája nagyon küzdött azért, hogy egy komolyabb időt érjen el, viszont elmondása szerint közben egyre fáradt is. – Júniusban és júliusban gyakorlatilag nem voltam itthon, és pont a vb előtt nagyjából két héttel kezdtem ezt megérezni. Lebetegedtem és úgy 10 napig nem is tudtam belőle kijönni. Illetve az ülőgumómmal szoktak lenni gondok, de idén egészen addig nem jött elő, viszont sajnos a betegség alatt igen, úgyhogy elkezdtek „összejönni” a dolgok. El is gondolkodtam rajta, hogy miért pont a vb-re, most azonban már kicsit távolabbról szemlélve jön rá az ember, hogy kijött a sok verseny és a stressz. Ahogy lezárult a kvalifikációs időszak és már biztos volt, hogy ott leszek a vb-n, akkor jött a betegség is – emlékezett vissza.

Így érkezett meg az év eseményére Kerekes Gréta, aki végül 13,09 másodperces teljesítménnyel nem jutott tovább az előfutamból.

Az elmúlt éveim annyira borzalmasak voltak, hogy tavaly tavasszal a visszavonuláson gondolkoztam. Ehhez képest kiharcoltam, hogy ott lehessek a hazai rendezésű világbajnokságon, úgyhogy szerintem nem kell szégyenkeznem az eredmény miatt

– tette hozzá.

Gréta kijelentésével maximálisan egyetértünk, főleg a 4X100 méteres női váltó tagjaként futott új magyar csúcsot tekintve. – Hatalmas öröm, hogy idén újra oszlopos tagja lettem ennek a csapatnak. Azért is tudtam magam túltenni a gátas szereplésen, mert ott volt még a váltó a lányokkal és ők számítottak rám. Óriási élmény volt ezt az eredményt elérni több ezer néző előtt, egy hazai vb-n, ráadásul az egyes pályán rajtoltunk, ami szerintem a lehető legrosszabb. Ezúttal én voltam a legidősebb a gárdában, úgyhogy amolyan tyúkanyó szerepem is volt a csajok között. A melegítés közben láttam rajtuk, hogy izgultak, ezért biztattam őket, hogy meglesz a csúcs, hiszen rengeteget dolgoztunk ezért közösen – árulta el.

A magyar csúcsot futó 4X100-as váltó (balról): Kocsis Anna Luca, Kerekes Gréta, Takács Boglárka és Csóti Jusztina | Forrás: NS-archív

A debreceni sportoló sérülése még inkább kiújult a vb-t követően, ezért fájó szívvel, de úgy döntöttek az edzőjével, hogy az idei versenyszezon számára befejeződött. – Az volt a gond, hogy a lendítő lábamat egyszerűen nem tudtam rendesen felemelni, így viszont nem volt értelme erőltetni. Szerencsére nem komoly a baj, azonban nem akartunk kockáztatni, így a betervezett néhány viadalt inkább lemondtuk – jegyezte meg.

Tengerpart helyett hegycsúcsok

Jöhetett tehát a hosszú hónapok óta tartó kemény munkát követő jól megérdemelt pihenés. Az ember azt gondolná, hogy a rengeteg edzést és futamot követően egy versenyző csak arra vágyik, hogy elterüljön a vízparton. Kerekes Gréta és párja azonban nem ezt választották, hanem elindultak az észak-olaszországi Dolomitokhoz. – Érdekes ez, mert én valahogy sosem vonzódtam a hegyekhez, sokszor említettem már, hogy igazi alföldi lány vagyok. Tavaly azonban a Garda-tó környékén voltunk, ahol kipróbáltuk a via ferratát –, ami hegymászás előre kiépített vaslépcsők és drótkötelek segítségével –,

ugyan néha azt hittem, hogy meghalok, de nagyon élveztem

– emlékezett vissza nevetve.

Elárulta, idén arról volt szó, hogy tengerhez tervezik a nyaralást, de végül mégis a hegymászás mellett döntöttek. – Úgy voltunk vele, hogy még fiatalok vagyunk, most tudunk ilyenek kalandokba belevágni, 20 év múlva már nem biztos, hogy ilyen extrém kalandokra vágyna az ember. Szerencsére magunkkal vihettük Monát is, mert kevés időt tudtunk együtt tölteni az utóbbi hónapokban. Nem mondhatom, hogy fizikai szempontból pihentető volt az utunk, mert akadt olyan napunk, amikor 15 kilométert tettünk meg, de nem sétálva, hanem az szinte végig hegymászás volt – mondta.

Forrás: Kerekes Gréta-archív

„Érdekes kilátás”

Grétáék felvonóval felmentek a híres Seceda fennsíkra is, ahol általában gyönyörű kilátás tárul a látogatók szeme elé.

Amikor megérkeztünk nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert akkora köd volt, hogy még 5 méter távolságba sem nagyon láttam el.

Emellett hideg volt, esett az eső, ráadásul nem is volt egy olcsó mulatság a jegy. De próbáltuk menteni a helyzetet azzal, hogy elkezdtünk vicces kis videókat készíteni a „kilátásról”. Aztán pedig, ha már ott voltunk, sétálgattunk egy kicsit, bár azt sem nagyon tudtuk, hogy merre megyünk. Amikor már épp indulni készültünk, elkezdte a szél elfújni a ködöt és néhány perc múlva teljesen kitisztult, akkor láttuk meg a tájat, ami csodálatos volt – fogalmazott.

A cívisvárosi atléta elmondta, olyan helyeken jártak, amilyeneket festményeken szokott látni az ember, úgyhogy életre szóló élményekkel lettek gazdagabbak. Aztán nevetve hozzátette: a több napos túra után viszont eldöntötték, jövőre már tényleg tengerparti nyaralást terveznek majd.

Kerekes Gréta portálunknak elárulta, hogy a héten kezdte meg a felkészülést a rövid pályás versenyszezonra. Azon belül a legfontosabb verseny a március eleji világbajnokság lesz Glasgowban, ahova már megvan a szintideje, úgyhogy nyugodtan készülhet rá. Utána pedig már csak néhány hónap van hátra a párizsi ötkarikás játékokig. – Igyekszem olyan mentalitásban dolgozni, hogy ne vigye el a figyelmemet az olimpia. Az majd augusztusban lesz, ami persze nincs annyira messze, de ha lebontjuk az évet a különböző időszakokra, akkor addig azért még nagyon sok minden vár rám.

Egyelőre a fedett pályás idényre összpontosítok, ha jó formába lendülök, akkor azt majd át tudjuk vinni a szabadtéri időszakra is. Nyár elején lesz egy római Eb, oda is megvan a szintidő. A legelső és legfontosabb azonban az egészség, mert akarhatok én Párizsban futni, ha esetleg megsérülök előtte

– fogalmazott. Mi mindenesetre nagyon szurkolunk, hogy Gréta 2024-es évében szóba se kerüljön ilyesmi, és szoríthassunk érte az olimpián.