Nem a legjobb előjelekkel várhatta története első NKA Universitas Pécs elleni élvonalbeli bajnokiját a DEAC, hiszen Mócsán Bálint a találkozó előtti napon belázasodott, így a fehér-feketék csapatkapitányuk nélkül voltak kénytelenek harcba szállni. Helyét Drenovac vette át a kezdőötösben, aki rögtön az első támadásból beszórt egy hárompontost, majd a rivális pécsi csapatnál nevelkedő Hőgye is csatlakozott hozzá – írta a deac.hu.

A hazaiak is hamar megérkeztek a mérkőzésbe, Durmo és Luzaics pontjaival a harmadik percre kiegyenlítettek (7–7). A folytatásban fej-fej mellett haladtak a felek, a vendéglátók agresszív egészpályás letámadással igyekeztek megzavarni a hajdúságiakat, mely többször is eredményesnek bizonyult. A negyed utolsó harmadában Buckles és Williamson palánk alatti játékának köszönhetően újra meglépett a DEAC, így hiába zárták Meleg és Durmo pontjai a játékrészt, tíz perc után ötpontos debreceni fórt mutatott az eredményjelző (16–21).

Nem kímélték egymást

A második etap elején a faulthatáron védekező pécsiek akarata érvényesült, maximálisan kihasználták, hogy a cívisvárosiaknak ebből fakadóan a szokásosnál idegesebben kosárlabdáznak, s egy 9–1-es sorozattal fordítottak (24–22). Andjelko Mandics együttesének lelkiállapotán az sem segített, hogy a másik oldalon viszont lényegesen könnyebben szólt a játékvezetők sípja, így Buckles összesen 12 perc játék után megkapta negyedik személyi hibáját, majd az ezt követő reklamálásért -jogosan- járó technikai után végleg kiszállt a játékból. A hazaiak harcmodorának köszönhetően sokáig csak a büntetővonalról tudott eredményes lenni a DEAC, ám a negyed derekán Ságodi és Neuwirth lépett elő, egy-egy távolival sikerült újra átvenni a vezetést (28–32). A nagyszünethez közeledve Durmo triplájával már ismét a mecsekaljaiak jártak előrébb, ám Neuwirth büntetője után Drenovacnak sikerült keretbe foglalnia a félidőt, s középtávolijával 37-–39-el vonulhattak az öltözőbe a felek.

A fiatalok remekeltek

A fordulást követően az első húsz perc után pont nélkül álló Buljevics két duplájával indult a játék, melynek képe szinte mit sem változott, túl sok egybefüggő támadássorozatot továbbra sem láthatott a nagyérdemű. A helyenként megkérdőjelezhető ítéletek sem maradtak el, melynek köszönhetően Edwin megkapta harmadik (!) támadóhibáját is a mérkőzésen, mely összességében a negyedik volt, így ideiglenesen a partvonalra kényszerült. Szemtelenül fiatal párossal volt kénytelen így megoldani a hátvédposztot a szakmai stáb, de Ságodi, Hőgye és Neuwirth is nagyszerűen látta el feladatát, így a negyed második felében Williamson hárompontosának köszönhetően kétszámjegyűre nőtt a különbség (44–54).

Teljesen elfogytak

A nehezen kiharcolt előnyt egészen a záró felvonásig tartotta a DEAC, ám ekkor nagyon megtört a lendületük, öt percen keresztül mindössze két pontot tudtak jegyezni, így az NKA a kiválóan játszó Meleg pontjaival kettőre zárkózott (58–60). Hiába törte meg Williamson a kosárcsendet, a pécsiek magasembere továbbra is megállíthatatlan volt, ráadásul két kettese után Luzaics is betalált, így három perccel a vége előtt már a baranyaiak jártak előrébb (64–62). Ekkor már Buckles mellett Hőgye és Edwin is a kipontozódás sorsára jutott, így a végjátékra teljesen elkészült erejével a DEAC. Drenovac révén ugyan még kiegyenlítettek, de az utolsó 11 pontot már a hazaiak szerezték, így a 25–6-os utolsó negyednek köszönhetően végül megérdemelt pécsi siker született.

NKA Universitas Pécs – DEAC 75-64 (16-21, 21-18, 13-19, 25-6)

NKA: KERPEL-FRONIUS 10/6, Kovács 2, Herger 3, Luzaics 8, DURMO 22/6 csere: MELEG 20, Scherer 8/3, Benke, Lados 2, Rátgéber, Kazy, Bor. vezetőedző: Goran Tadics

DEAC: Edwin 11, Hőgye 3/3, DRENOVAC 22/3, WILLIAMSON 10/3, Buljevics 4 csere: Neuwirth 4, Ságodi 6/3, Buckles 4, Várszegi. vezetőedző: Andjelko Mandics

Andjelko Mandics: Nem tudom másképp mondani, egész egyszerűen szégyen az a teljesítmény amit ma az eredmény, a hozzáállás és a koncentráció terén nyújtottunk. Záros határidőn belül össze kell szednünk magunkat, változtatnunk kell, mert ez így nagyon nem lesz jó a jövőre nézve.