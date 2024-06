Papp László, Debrecen polgármestere

– Az, hogy ennyi kiválósága van a város oktatási intézményeinek, azt igazolja, hogy Debrecenben az oktatás valóban a helyén van, valóban stratégiai ágazat. Kitűnő szakemberek vigyázzák és gondoskodnak arról, hogy a tehetségek számára megfelelő pályát tudjanak adni – emelte ki a polgármester. Hozzátette, a város azzal igyekszik a sikereket meghálálni, hogy segít olyan körülményeket teremteni, melyek lehetővé teszik, hogy újra és újra beérjen a munka gyümölcse, a szorgalmasan tanulókat, a kiváló tehetségeket majd az iskolai tanulmányaik befejezése után olyan munkalehetőségek várják, amelyek Debrecenhez méltó és megilleti őket. – Debrecent ma az ország egyik legsikeresebb városaként tartják számon. Azon dolgozunk, hogy azok, akik ma iskolapadokban ülnek, maradjanak velünk. Váltsák valóra álmaikat ebben a városban, és segítsenek nekünk fejlődni, építkezni az élet minden területén – hangsúlyozta.

A debreceni oktatás dicső múltja felelősség és feladat a jövőre nézve

Pósán László országgyűlési képviselő, a Debreceni Egyetem oktatója beszédében elmondta, Debrecen rendkívüli eredményeket ért el a múltban is az oktatás területén, amely kihívásokat és újabb feladatokat is teremt a jövőre nézve. – A napokban láttak napvilágot azok a hírek, hogy a Debreceni Egyetem mekkorát lépett előre a nemzetközi rangsorokban. De ez nem csak azért van, mert az egyetemnek nagyon kiváló professzorai vannak. Nagyon jó teljesítő hallgatói is vannak, akik a felkészült, tehetséges középiskolás diákokként érkeztek a felsőoktatásba – mutatott rá a honatya.

Az ünnepség zárásaként a Debreceni Tankerületi Központ intézményeinek legjobb tanulói és felkészítő tanárai vehették át elismeréseiket. A természet- és társadalomtudományok, valamint a sport- és a művészet területén kiválóan teljesítő diákokat díjazott a fenntartó.