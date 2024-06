Díjátadó ünnepséget szervezett a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) csütörtök délelőtt a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum tornatermében. Az eseményen a 2023/24-es tanévben megrendezett országos szakmai, tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő helyezést elért tanulókat és felkészítő tanáraikat jutalmazták.

Díjátadó ünnepséget tartott csütörtökön a DSZC

Forrás: Kiss Annamarie

Díjátadó ünnepségen méltatták a DSZC legkiválóbb oktatóit és tanulóit

A díjátadón Barcsa Lajos, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum igazgatója köszöntőjében elmondta, nagy örömmel adtak helyet a rendezvénynek, hiszen olyan találkozóról van szó, amelyen nagyon sikeres oktatók és tanulók örömében osztozhatunk. – Jelenleg is egy olyan intézményben vagyunk, amelynek nagy hagyománya a tehetséggondozás, a versenyeztetés, a szakképzés területein – hangsúlyozta. Hozzátette, egy-egy hasonló oklevélátvételt óriási harc, munka előzi meg. Az oktatók részéről már ott kezdődik a munka, hogy felismerjék, ki lesz az, aki egyáltalán végig tud menni ezen az úton, „rávenni” a tanulót, hogy nap mint nap, a többi tantárgy tanulási mellett kiemelten készüljön egy-egy megmérettetésre.

A jelenlévők ezt megtették, felállhattak a dobogóra, képviselték a várost, illetve a Debreceni Szakképzési Centrumot, amit mindannyiunknak köszönünk

– mutatott rá Barcsa Lajos iskolaigazgató.

Barcsa Lajos, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

A DSZC sikertörténetet írt

– Szívből gratulálok a díjazottaknak ahhoz a teljesítményükhöz, amit nyújtottak az elmúlt tanévben – emelte ki beszédében Papp László polgármester. Továbbá kihangsúlyozta, mindig nagy büszkeség a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeibe ellátogatni, már csak azért is, mert a centrum története is legalább olyan sikertörténet, mint a jelenlévőké. – Ez a folyamat kilenc évvel ezelőtt indult, kissé bizonytalan körülmények között, nem tudtuk, jó lesz-e az irány, vagy sem. De ennyi idő távlatából lehet azt mondani, hogy a centrum és diákjai, oktatói valóban sikertörténetet írtak. Rendkívül nagy büszkeség az a fejlődés, amelyet egyrészt az itt tanuló diákok, valamint a centrum mutat fel az elmúlt majdnem egy évtizedben. Ha csak a számokat nézzük, 2015-ben 2,5 ezer diák volt a szakképzési rendszerben Debrecenben, most pedig több mint 12 ezer. Ez a szám pedig egyre csak növekszik – fogalmazott.