Hozzátette, még az oktatási ombudsmannal is beszélt az elmúlt években, a biztostól pedig megtudta, bármennyire is furcsa, jogilag nem megalapozott az, hogy a iskolai mobilhasználatot helyi szinten betiltsák az iskolában. Az ugyanis a szülővel való kapcsolattartást korlátozza, amit nem tehet meg intézményvezetőként. Emellett a gyermek magántulajdonhoz való jogát is sérti ezzel, ami konkrét szabályozás hiányában jogilag megtámadható. Főként a Covid időszakában volt jelentősége, hogy a telefonok beszedhetőek-e.