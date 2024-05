– Tanár az a gyerek, akik legtovább jár az iskolába – idézte Juhász Gyula költőt Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója pénteken a Központ pedagógusnapi ünnepségén, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI dísztermében. Az eseményen a Debreceni Tankerületi Központ 2023. évi díjai is gazdára találtak. – Pedagógusnak lenni ma igazán különleges küldetés; felelősség és hivatás is. Az internet világában, amikor két kattintással minden kérdésre választ kaphatunk, iskola, oktatás akkor is van és lesz! Az iskolában ugyanis van valami, ami nincs az interneten, pontosabban valaki: a pedagógus. Az ő személyisége, egyénisége; tőle egészen más tanulni és mást is lehet tanulni a tényeken kívül – fejtette ki Türk László. A

Papp László polgármester (balról), illetve a két Miniszteri elismerő oklevéllel díjazott pedagógus; Petőné Horváth Mária Magdolna, és Bársonyné Nyalka Ilona, illetve Türk László

Forrás: Molnár Péter

A pedagógus egy életen át tanul

Azt mondta, a „legtovább iskolába járó” pedagógusok egy életen át tanulnak, ugyanis nem elég a tananyag magabiztos ismerete, a gyerekeké is kell: nap mint nap belépve az osztályba tudni, hogy nekik hogyan lehet átadni az ismereteket. Megszerettetni velük József Attilát, megmutatni az évszámok mögötti történelmi összefüggéseket, megértetni Pitagorasz-tételét – ez a szakma; amikor a tanítási nap elteltével a gyerek gondolatokat is magával visz haza.

Köszönetet mondott a tankerület minden pedagógusának az elmúlt tanévben végzett munkájáért, kiemelve azokat, akik az eseményen később díjat vettek át, és arról beszélt, a cívisvárosi pedagógusok hozzájárulnak Debrecen fejlődéséhez, ugyanakkor élvezik a város támogatását.

– A jó pedagógus nemcsak tanítja, hanem inspirálja is a diákjait a nagybetűs életre, így lesz ő maga is nagybetűs ember. Bizonyára minden kollégának van emléke számára példaképként szolgáló tanárról, akinek talán a hatására választotta ezt a pályát. Ha pedig most az itt lévők egymásra néznek, akkor azt látják, hogy ők azok a példaképek – méltatta a tankerület munkatársait az igazgató. Türk László elköszönt azoktól a pedagógusoktól, akik nyugdíjazásuk miatt nem folytatják a munkát, de megjegyezte: ez a hivatás egy életen át tart!