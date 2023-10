A tabella első két helyezettjével találkozott a legutóbbi fordulókban a Debreceni Egyetem az NB III. Északkeleti csoportjában. A hajdúságiak előbb a Putnokot fogadták a Dóczy utcai Sportcampuson, a meccsnek 4–1 lett a végeredménye, a listavezető vendégek javára. A múlt hét vasárnap Cigándon játszott a DEAC, az a találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget, holott összességében a fekete-fehéreknek állt a zászló.

– Nem rossz eredmény egy cigándi döntetlen, de magam is úgy vélem, több volt abban a mérkőzésben – nyilatkozta az egyetemisták pályaedzője, Spitzmüller István. – Amennyiben a helyzeteinket értékesítettük volna, bizonyosan meg lett volna a győzelem – utalt vissza az előző fordulóra a tréner.

A szakember szerint az nem okozhat gondot, hogy ezúttal délelőtt szállnak harcba a pontokért.

– A felkészülés során is játszottunk 11 órától, s a legutóbbi, ugyanekkor kezdődő találkozónk éppen jól sült el, mert a Diósgyőr II. ellen győzedelmeskedtünk idegenben. Most sem a kezdési időponttal kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy ami a csapatban van, azt maximálisan kihozzuk belőle. Elcsépeltként hathat, de most is a három ponttal lennénk elégedettek, különösen hazai pályán, szeretnénk örömet szerezni a szurkolóinknak a hétvégén – szögezte le Spitzmüller István.