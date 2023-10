Három meccset játszott eddig a nemrég indult bajnoki szezonban a Debreceni Egyetem hokicsapata, és mind a három ütközetét elvesztette az Erste Ligában. Előbb Diósgyőrben és az FTC otthonában maradtak pont nélkül a hajdúságiak, majd a Gyergyó nyert 6–3-ra a Debreceni Jégcsarnokban múlt héten csütörtökön.

Kedden ismét hazai pályán szállnak harcba az egyetemi gárda az SC Csíkszereda ellen, mégpedig 18 órától a Debreceni Jégcsarnokban. A találkozót megelőzően Hetényi Zoltán nyilatkozott a DEAC hivatalos honlapjának. – Nem ilyen kezdésre számítottunk, ez tény. Nem nézünk könnyű szezon elébe, az máris látható. Csak jó csapatokkal fogunk találkozni, ugyanis nagyon sokat fejlődött a liga. Jó példa erre a FEHA19, amely 4–2-re legyűrte a Brassót legutóbb, a 4-5 éves szisztematikus munka ott is meghozta gyümölcsét. Minden mérkőzés élet-halál harcnak ígérkezik, azonban kedden végre szeretnénk most már pontot, illetve pontokat szerezni – fogalmazott.

A DEAC hokisainak a főként a védekezésen van mit javítani, hiszen ahogy a remek hálóőr is rámutatott, az első két meccsükön 15 gólt kaptak. – Nem nagyon álltunk még össze hátul, és természetesen magamtól is sokkal többet várok. Keményen készültünk a szezonra, ennek ellenére nem indítottuk jól az alapszakaszt. Ettől függetlenül megvan a pozitív szellem a társaságban, kedd este is ki akarjuk hozni magunkból a maximumot, s akkor – bízom benne – rossz dolog nem történhet velünk. A védekező harmadban figyelnünk kell az ellenfél helyezkedésére, nem csupán a korongot birtokló emberre, ez sokat segíthet céljaink elérésében – fogalmazott a Hetényi Zoltán az eddigi négy összecsapásán egy pontot begyűjtő csíki gárda elleni mérkőzés előtt.