Eljött ez a nap is: az első bajnokiját játszotta a DEAC a jégkorong Erste Liga 2023/2024-es szezonjában pénteken este. Az ellenfél a DVTK Jegesmedvék volt Miskolcon, azaz keleti rangadó várt Vaszjunyin Artyom gárdájára – írta a deac.hu.

Rögtön az elején Molnár Dávid közeli lövését védte Voris, a hazaiak kapusa, majd Hetényi volt résen és szépen hárított. Öt perc után máris kialakult egy kis tömegjelenet a Debrecen ketrece előtt, ám hamar lecsillapodtak a kedélyek. Az első kiállítás diósgyőri oldalon történt meg, meg is nyomta a DEAC, azonban kibekkelték a két percet a házgazdák. Nem sokkal ezután Molnár Dávidot is leküldték, most a vendégeknek kellett őrizniük a góltalan állást: Barrow löketét védte Hetényi Zoltán bravúrral. Pár pillanattal később Rivera lövését védte a kapus, majd a hajdúsági túl kemény volt és kiállították. Azonban emberhátrányból Brice lőtt kapura, és Voris bevédte, megszereztea vezetést a Debrecen kilenc minutummal az első harmad vége előtt! Igyekezték fokozni a tempót a borsodiak, de a hajdúságiak embereikre akadtak.

Eldőlt a meccs

Rögtön a második etap elején, 21:34-nél Esteves egalizált, ezzel kezdődhetett minden elölről. Sőt, pár minutummal később Hetényi védett óriásiakat, Esteves többször is tüzelt a DEAC kapujára. Felpörgött a Jegesmedvék gárdája, az egyenlítéstől megérezték a vérszagot a miskolciak. 11 perc volt hátra, amikor Szathmáry kapásból küldött kapura egy sistergős bombát, amit Hetényi nem védhetett, már a DVTK-nál volt az előny. Nem telt el kétszer hatvan másodperc sem, máris újabb gólt ütött a Diósgyőr, Hill pattintott fonákkal a hálónkba. Nagy tempót diktált a két csapat, de a második szünetig az eredmény már nem változott.

A harmadik harmadra nekidurálta magát a DEAC, ennek ellenére meglehetősen egyenlő erők küzdelmét láthatta a borsodi publikum. Mindössze bő egy percnyi játék után Mihalik Andrást küldték le, így emberhátrányban kellett arra figyelniük a fekete-fehéreknek, hogy ne legyen még nagyobb a hátrány. Ezt ugyan sikerült kivédekeznie a Debrecennek, ám 47:22-nél Skrabau beütötte a negyedik hazai találatot is. Hat perccel a vége előtt Bucskin szépített, ám rögvest jött a válasz Berdnikov révén.

A tények: