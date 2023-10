Két idegenbeli vereség után végre a Debreceni Jégcsarnokban lépett pályára a DEAC a jégkorong Erste Liga 2023/2024-es szezonjának alapszakaszában – írta a deac.hu.

A Gyergyó látogatott a cívisvárosba csütörtök este. Noha nem várt könnyű meccs Vaszjunyij Artyom csapatára, biztosan nem feltartott kézzel kezdték az összecsapást. Ennek ellenére még három perce sem tartott a találkozó, amikor megszerezték a vezetést a vendégek Orban jóvoltából, aki meglehetősen simán lőhetett kapura. A Gyergyót ez nem hatotta meg, és Orban ismét beköszönt 6:57-nél. Tíz perc elteltével már hárommal mentek, ugyanis Bodó is gólt ütött. A cívisek az adódó lehetőségeiket rendre kihagyták, azonban 7:03-nál megtört a jég, Raymond Brice lőtt a hálóba. A folytatásban nyomott a Gyergyó, de az újabb találatot a hazaiak szerezték Krollis révén. Haaranen hamar válaszolt, de a debreceniek nem adták fel és Vasziljev ismét szépíteni tudott. Az utolsó percekre Hetényit is lehozta a hajdúsági vezetőedző, ám az üres kapuba Sylvestre ütötte be a korongot, majd a vége előtt ugyanezt megismételte, így 3–6 lett a vége.

Rendeznék a sorokat

A találkozót követően a klub honlapjának nyilatkozott Vaszjunyij Artyom. – Megint három bekapott góllal kezdtük a találkozót, úgy látszik, sikerült mostanában tönkretenni a kapusunkat.

Tíz perc után kezdtünk el igazán játszani, a küzdéssel és az akarattal nem volt gond. Örömteli ezt látni, hiszen az előző meccseken nem ez jellemzett minket.

Fel kell fognunk, hogy nem a haverokkal járunk le esténként játszani, ennek komoly tétje van, profi sportemberek vagyunk. Semmi meglepő sem történt, fel voltunk készülve, tudtuk, mit játszik a Gyergyó, de ismét jött a rövidzárlat – mondta.