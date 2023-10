Bár a magyar női kézilabda-válogatott sokáig remekül tartotta magát, végül 38–31-es vereséget szenvedett a világ- és Európa-bajnok Norvégiától az Eurokupa (EHF EURO CUP) első fordulójában szerda este. Az Eurokupát amiatt hívták életre, hogy a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságot rendező Magyarország (Debrecen lesz a helyszín!), Ausztria és Svájc legjobbjai, valamint a címvédő norvégok se maradjanak mérkőzések nélkül az Eb- selejtezők alatt.

A debreceni Főnix Arénába kilátogató 5500 néző azt látta, hogy az első játékrészben remekül tartották magukat a mieink, stílszerűen az első magyar gólt Füzi-Tóvizi Petra szerezte.

Sajnos Vámos Petrát betegség tartotta távol az összecsapástól, így egyedül a beálló képviselte a debreceni színeket az északiak ellen. Juhász Gréta átlövésével még vezettek a mieink a 25. percben, de aztán visszavették az előnyt a norvégok, és már nem is engedték ki a kezükből. A második félidőben talán a fáradtság miatt jobban nyílt az olló, de így is megérdemlik a dicséretet a lányok, akik végig küzdötték a nagyszerű hangulatú 60 percet.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány

Forrás: Czinege Melinda

Mindenki odatette magát

Így látta ezt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is, aki a Haonnak elmondta, jórészt azt látta viszont a pályán, amire előzetesen készültek készültünk. – A védekezésünk nem működött annyira jól, de olyan csapattal nagyon ritkán találkozunk, amelyik ilyen komoly rutinnal rendelkezik, és legkésőbb második szándékból mindent megold. Az első félidő rendben volt, a második kevésbé. Nagyon hullámzó volt a teljesítményünk védekezésben és támadásban is.

Amit a legfontosabbnak tartok, hogy minden játékosom odaette magát, más találkozókon is lesznek olyan pillanatok, amikor nem működik a gépezet, és azt tudni kell kezelni.

Szerintem ez a mérkőzés pont erre szolgált, hogy ha nem megy a játék, akkor is küzdeni kell –hangsúlyozta a szakember, aki portálunk kérdésére elmondta, csapata közelebb került a norvégokhoz, de még mindig bőven el van maradva a világbajnoktól. – Reális eredmény született, lehetett volna jobb is, de rosszabb is, mert – főleg rutinban –nagyon messze vannak tőlünk. Bízom benne, hogy valamikor a játékosaink utolérik majd a skandinávokat, és jobbak is lesznek.

Szenzációs volt a közönség, de erre számítottam is. Debrecenben szeretik a kézilabdát, és bármilyen mérkőzésen majdnem teltház van, személy szerint nekem is a cívisvároshoz kötődik edzői karrierem egyik legnagyobb élménye, amikor 2018-ban a junior női válogatottal megnyertük a világbajnokságot 5500 drukker előtt a Főnixben.

De azt gondolom, a remek szurkolást megszolgáltuk az akaratunkkal, nem adtuk föl, és mindent megtettünk, hogy a kilátogató szurkolók jól érezzék magukat – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.