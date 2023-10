Nem egy hálás feleadat játékvezetőnek lenni. A sporik felmenőit gyakorta emlegetik, pláne, ha égbekiáltó hibát vétenek. A múlt hétvégén bizonyára Bogár Gergő édesanyja is sokat csuklott, miután a DVSC–Újpest bajnoki 13. percében kiálította Dusan Lagatort. A sípmester az OTP Bank Liga 8. fordulójának legtöbbet vitatott ítéletével rukkolt elő: történt ugyanis, hogy a vendégek támadója, Kiss Tamás remek indítást kapott, a csatárt üldöző Lagator pedig hátulról összekoccintotta a bokáját, amiért a játékvezető felmutatta neki a piros lapot.

Ám számításba kellett volna venni a keresztező Kusnyír Eriket, aki miatt már nem olyan egyértelmű, hogy a szabálytalanság valóban nyilvánvaló gólhelyzetben történt-e. A VAR-szobából is jeleztek Bogár Gergőnek, kihívták a pálya széli monitorhoz. A bíró azonban így sem változtatott döntésén, maradt a kiállítás.

A Loki tíz emberrel is nagyon küzdött, sőt, Kusnyír révén a 74. percben a vezetést is megszerezte, a hajrában azonban jött Mörschel duplája, a lilák 2–1-re nyerték meg a találkozót. Minden Debrecen-drukker forrongot, és nem először a történelem során. Számtalanszor tévedtek már a játékvezetők az elmúlt évek, évtizedek alatt a DVSC kárára (is). Az összeset számba venni lehetetlen küldetés lenne, így álljon itt néhány emlékezetes példa.

Meg nem adott gólok

2001. május 26-án Debrecenben az Újpest elleni bajnokin, mely végül a vendégek 4–3-as sikerével ért véget, a 87. percben átmenetileg félbeszakadt a mérkőzés, miután a nézők berohantak a pályára, mert több bírói ítéletet is vitattak. A rendet ugyan helyreállították, de a hazai szurkolók a veresége után még sokáig tüntettek – nem is csoda, hiszen több szabályos gólt sem adott meg Kiss Béla.

A Loki és a Ferencváros összecsapása mindig kiemelt figyelmet érdemel, a felek találkozói sok esetben szolgáltatnak még évekkel később is jó beszédtémát a fanatikusok körében. 2005. november 27-én, az Üllői úton feszültek egymásnak a riválisok, a derbi nem hozott gólt, amiben jelentős része volt a meccs „direktorának”, Kassai Viktornak.

A játékvezető két szabályos góltól fosztotta meg a DVSC-t, többször is lesen állította meg a vendégeket, tévesen, a sípja pedig akkor is néma maradt, mikor a meccs hajrájában Budovinszky Krisztián a gólba tartó labdát kézzel hárította. Talán sokakban felrémlik a Nemzeti Sport másnapi címlapja (november 28.), melyen ez állt: Kassai–DVSC 0–0.

Andó-Szabó Sándor neve hallatán is rengeteg fanatikusnak mehet fel a vérnyomása: 2014. tavaszán, az NB I.-es pontvadászat zárókörében, a Debrecen már bajnokként fogadta a Honvédot, a vendégek 2–0-ra nyertek, és bár ez már semmin sem változtatott, a bírói csapat szégyenteljes teljesítményét a debreceniek azóta sem felejtették el, akkor kapta az említett játékvezető a Random-Szabó gúnynevet.

Kassai Viktor később, 2011-ben a Bajnokok Ligája döntőjét vezette, Bogár Gergő is sokra viheti még…

Menni kell tovább

Ezek az esetek persze nem egyediek, a honi élvonalból is végeláthatatlan kétes történést lehetne felsorolni, ahogyan külföldi példák is kínálkoznak szép számmal. Legutóbb épp a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool járt pórul: les miatt nem adták meg a góljukat a Tottenham ellen, amelyről kiderült, egyébként szabályos találat volt, azonban a játékvezető és a videóbíró közötti rossz kommunikáció félrevitte az eseményeket. – Senki sem vár el száz százalékban helyes ítéleteket, de azt gondoltuk, hogy a VAR megérkezése talán könnyebbé teszi a dolgokat – mondta Jürgen Klopp, a Liverpool mestere a történtek után.