A Sződy Ferenc vezette magyar amerikai foci válogatott a múlt hónapban megkezdte felkészülését a Csehország elleni IFAF A-csoportos Eb-mérkőzésre. A tryouton közel 100 játékos vett részt, ami jelzi a sportág népszerűségének és fejlődésének növekedését Magyarországon.

A válogatóra olyan játékosok is eljöttek, akik tavaly nem kerültek be a meccskeretbe, például Bencsics Márk, a Budapest Wolves irányítója.

A kétnapos intenzív munka pozitív benyomásokat hagyott a szövetségi kapitányban és a trénerekben. A válogatott vezetőedzője, Kovács Pál, a Németországban élő és dolgozó szakember nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a legjobb magyar játékosokkal dolgozhatott, és különösen izgatott a Csehország elleni mérkőzés előtt, mivel egy cseh válogatott játékos is játszik a saját csapatában. A mérkőzést október 29-én rendezik a Budapest Rugby Centerben.

Újdonságok

Bár a szűkebb keretbe nem jutott be Cs. Nagy Kolos és Árva Milán, ám egy DEAC-os kerettagja így is van a válogatottnak, ugyanis Roják Richárd már több éve a nemzeti csapat futója.

Cs. Nagy Kolos így élte meg a válogatót: – Számos új arccal találkoztam, akiket megfigyelve lehetőségem volt fejlődni, ám főleg az edzői stáb volt, amelynek tagjai nagyon sok újdonságot mutattak, illetve hasznos tanácsokat adtak.

Olyan alapvető dolgokon is tudtunk javítani, mint akár egy elindulás, egy szögválasztás vagy akár egy olvasás. Az összetett play, amit gyakoroltunk, rávilágított, hogy mennyire szükséges az éberség és a hívások ismerete a pályán.

Illetve a különböző fizikumok is eltérően teljesítettek, így rávilágítva a saját hiányosságaimra vagy akár erősségeimre. Kifejezetten élveztem a válogatót, a posztspecifikus edzések pedig hihetetlen sokat tanítottak számomra – mondta a játékos.

Sokkal összetettebb

– Nagyszerű élményekkel gazdagodhattam a válogatott tryout során, számos, a pályáról már ismerős játékossal találkozhattam, illetve ismerkedhettem jobban meg – fogalmazott Árva Milán. – Emellett a futball olyan oldalával is megismerkedhettem, amelynek a rendszere sokkal komplexebb és összetettebb volt, mint az itthoni játékunk.

Véleményem szerint a teljesítményemen rengeteget segített ez a négy edzés, ugyanis a szakmai stáb, a posztedzők, valamint a segédedzők olyan hiányosságokra mutattak rá, amelyek fölött többnyire elsiklik a figyelmem, továbbá nagyon sok új technikát mutattak nekünk.

Úgy vélem, a játékintelligenciám fejlődött a legtöbbet, hiszen a válogató során erre fektették a legnagyobb hangsúlyt. A posztspecifikus edzéseken sok technikát tanulhattunk. Rengeteg hangsúlyt fektettek a játékok lebonyolítására, volt hét a hét elleni játék, box, illetve egész pályás, 11 a 11 elleni foci is. Ezek a mérkőzések igen intenzívek és feszültek voltak, voltak nagyon jó megmozdulásaim, illetve nagyon rosszak is. A teljesítményemre büszkén gondolok vissza, ugyanis magamhoz mérten jó és komplett játékot tudtam hozni, de sajnos a többiekhez mérten középszerűnek tudnám csak nevezni. Ezt nézhetjük több szemszögből is, ugyanis rossz a középmezőnybe tartozni, viszont nagyon erős mezőnyről beszélünk, ahol én voltam az egyik, ha nem a legfiatalabb játékos. Az edzői visszajelzések is többnyire pozitívak voltak – számolt be hivatalos oldalán az egyetemisták honlapja.