Vármegye I.

Létavértes SC’97–DEAC II 1–3 (0–0)

150 néző. Vezette: Forgács K. (Pósa Zs., Czinege T.)

Létavértes SC’97: Bodnár M., Zurbó Cs., Szabó Zs., Zurbó B., Mázló D., Kontor B., Ujvárosi M., Kerekes B., Szabó V. (Lakatos Zs.), Bora Z. (Laczkó Zs.), Rózsa N. Edző: Posta Sándor

DEAC II: Janovits H., Molnár M. (Kiss M.), Orosz M., Víg Zs. (Sinyi T.), Dari B., Virág G. (Bencze Z.), Varga B., Samad A. (Béke T.), Pinczés K., Bárány B., Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Virág G., Pinczés K. és Bárány B. Jók: Ifi: 1–8.

Posta Sándor: Két kiváló csapat egy nagyon magas színvonalú, változatos, izgalmas mérkőzést vívott, kiváló játékvezetés mellett. Az első félidő első fele a DEAC-é volt, majd fokozatosan vált kiegyenlítetté a mérkőzés. Az ellenfél vezető gólja után óriási energiát mozgósított a csapat az egyenlítésért, sikerült helyzeteket is kialakítanunk. Mindkét csapat kapusa remek teljesítményt nyújtott, így nem sikerült még egy gólt rúgnunk. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de a focit gólra játszák. Nem emelnék ki senkit a teljesítményéért, ma minden játékos kiváló teljesítményt nyújtott.

Katona László: Később nyilatkozik.

Egyeki SBSE–Aqua-General Hajdúszoboszló 0–6 (0–2)

150 néző. Vezette: Szűcs L. (Gyarmati I., Dr. Kozma M.)

Egyeki SBSE: Posta A. (Pap Z.), Zsólyomi D., Kun R., Novinics M. (Farkas Z.), Len Sz. (Fekete S.), Farkas Z., Len Á., Kardos M., Kecskés G., Illés P., Torma S. Edző: Farkas Zoltán

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Éder G. (Karika B.), Potor M. (Somogyi S.), Székelyhidi S. (Barcza Á.), Tóth L., Bucz B. (Domonkos Sz.), Szathmári Zs. (Tövisháti M.), Goncalves I., Gomes S. (Dobi B.), Pallagi J., Drobina M. (Nagy J.) Edző: Szabó László

Gól: Tóth L.(2), Potor M., Drobina M. és Nagy J. (2) Jók: Senki, illetve Tóth L., Pallagi J., Bucz B. Ifi:

Farkas Zoltán: Később nyilatkozik.

Szabó László: Néhány játékosunk kiváló teljesítménye miatt a vártnál talán picit könnyebb győzelmet arattunk. A támadó játékunk ma kreatív volt. A helyzet kihasználásán kell meg javítanunk.

Monostorpályi SE–Sárréti DSK 2–1 (0–1)

220 néző. Vezette: Juhász D. (Hetrovics R., Molnár L.)

Monostorpályi SE: Szabó I., Rostás G. (Sándor B.), Kónya M., Nemes E. (Szilágyi A.), Füzfői M. (Sólyom M.), Gyügyei Z., Rácz Zs. (Illés D.), Sós D., Pataki Zs. (Erdős B.), Bacsó A., Papp K. (Bodnár L.) Edző: Bereczky Bence

Sárréti DSK: Kiss B., Kiss Cs., Jenei B., Kiss N. (Nemes M.), Balás V., Vass Á., Jámbor M. (Turai A.), Nagy L., Kiss D., Hajdu Zs., Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Gól: Rácz Zs., Papp K., illetve Kiss D. Jók: Erdős B., Sós D., Bacsó A., Nemes E., Szilágyi A., illetve Senki Ifi: 3–1.

Bereczky Bence: Első félidei tompaságunk ellenére 1-1 volt a szünet, mert sikerült a végén egalizálnunk. A második félidőben mind erőnlétben, mind játékban ellenfelünk felé kerekedtünk, ennek ellenére kapusunk két hatalmas bravúrja kellett a végén a győzelemhez. Zsinórban második rangadónkat nyertük ki-ki meccsen, ez a mentális erőnket mutatja. Nagyon kemény belépőkkel tarkított, férfias találkozó volt, ennek ellenére a két csapat barátian, néhány sportital társaságában beszélte át a 90 perc történéseit. Úgy gondolom, erről szól a labdarúgás, pláne a megyei. Sok sikert kívánok Udvarinak!

Szabó Lajos: Később nyilatkozik.

Nagyrábé Petőfi SK–BUSE 1–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Csiszár K. (Pál G., Dobi Zs.)

Nagyrábé Petőfi SK: Vénig A., Sipos R., Bacsó A., Kiss B. (Takács I.), Szőke M., Kocsi L. (Szőke A.), Fodor N. (Ötvös S.), Mészáros I., Pukoli J. (Kaszás Z.), Spitzmüller L. (Kovács A.), Jónás B. Edző: Bende Tibor

BUSE: Virányi G., Békési D. (Nagy R.), Magyar Sz., Csordás J., Magyari Cs. (Jancsó A.), Trippon P., Trencsényi J., Ertsey Zs. (Erdei K.), Ékes G., Erdei Sz. (Tanka L.), Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Kiss B. Jók: Mindenki, illetve Senki Ifi: 0–4.

Bende Tibor: Sokat tettünk érte, megérdemeltük. Külön öröm, hogy kapott gól nélkül. További sok sikert Berettyóújfalunak!

Szitkó Róbert: Gratulálok az ellenfélnek, mert lelkesek voltak és megérdemelten nyerték meg a találkozót. Nekünk pedig el kell gondolkodnunk a teljesítményünkön, mert ez ma értékelhetetlen volt.

Balmazújvárosi FC–Bestrong SC 0–0 (0–0)

300 néző. Vezette: Muszka Z. (Hadházi L., Árva A.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z., Szabó N. (Szabó L.), Szabó G., Szabó B., Kovács M., Veres Z., Galla P., Nagy L., Kerekes B., Kovács B. Edző: Pintér István

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Balogh B., Molnár Z., Váradi L., Juhász B., Nagy N., Katona Z., Madar Cs., Ferenczi T. (Dobi N.), Bartók P. (Fodor T.) Edző: Köstner Tamás

Jók: Kovács B., Nagy L., illetve Balogh B., Madar Cs. Ifi: 1–7.

Pintér István: Igazságos döntetlen egy nézhetetlen mérkőzésen.

Köstner Tamás: Rengeteget kell rendelnünk abból a bizonyos kék tablettából, hogy orvosoljuk a támadójátékunk nem éppen potens voltát. Az első félidőben nem igazán voltak veszélyben a kapuk. A második játékrész elején viszont a hazaiak kétszer is könnyedén gólt szerezhettek volna, de szerencsére ezeket megúsztuk. Ezt követően mi is megembereltük magunkat, azonban az újvárosi védelem és partjelző megakadályozta, hogy ziccerbe kerüljünk. Lehet valami a levegőben a lelátó felőli oldalon, mert ahogy tavaly is, úgy idén is mintha valami mágnes rángatta volna fel az asszisztens karját, és félő volt, hogy úgy marad.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás FK 0–1 (0–0)

néző. Vezette: Dr. Bendik T. (Orosz J., Nagy A.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bogár M., Zubora T., Papp P. (Mizsei Sz.), Papp N., Sustyák B. (Nagy Z.), Forgó P., Sallai Cs. (Koszta M.), Szekeres Á. (Prokisch D.), Buka B., Fekete G. Edző: Balogh József

Hajdúnánás FK: Urbán G., Vadász L., Bencze D., Oláh P. (Kiss L.), Pelles G., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Papp L. (Röth A.), Lakatos N. (Fodor J.), Pelles D., Tóth B. Edző: Daróczi Péter

Gól: Pelles G. Jók: Kiállítva: Pelles D. Ifi: 5–1.

Balogh József: Később nyilatkozik.

Daróczi Péter: Később nyilatkozik.