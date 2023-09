Nagyszebenben rendezték a Romanian International Cup-ot, ahol 12 ország 74 egyesületének 461 harcosa lépett tatamira a helyi Transilvania Sportcsarnokban szombaton. A szépszámú mezőnyben ott voltak a debreceni Shogun SE klasszisai is. A 12 cívisvárosi karatéka a szomszédos országban is letette a névjegyét, hiszen tíz érmet szereztek. Hárman a dobogó legmagasabb, öten a második, ketten pedig a harmadik fokára állhattak fel, amivel az egyesület a 6. helyen végzett a klubrangsorban – számolt be Rácz Csaba, a Shogun SE elnöke a közösségi oldalán.

Eredmények:

Kata:

- Bessenyei Csongor U16 1. hely

- Vágó Márton U14 2. hely Kumite:

- Rácz Viktória U16 +65 kg - 1. hely

- Szabó Bence U18 -60 kg - 1. hely

- Balázs Ákos U20 -65 kg - 2. hely

- Makay Zétény U18 -65 kg - 2. hely

- Pósán Zétény U16 -65 kg - 2. hely

- Bessenyei Csongor U16 -70 kg 2. hely

- Balázs Ákos U18 -65 kg -3. hely

- Sebők Norman U18 -70 kg -3. hely Szakály Dominik és Csorba Kristóf nem tudott dobogóra lépni.