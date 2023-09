A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete, Buzás Lajossal az élén idén is megszervezte a Maugli Kupát, amely az állami gondoskodásban élő fiatalok focitornája. A programra 10 csapat nevezett, a vetélkedést hivatalos játékvezetők közreműködésével bonyolították le. Az eseményen debreceni és hajdú-bihari lakásotthonokban élő fiatalok, és gondozásból kikerült utógondozottak, valamint hátrányos helyzetben élő gyermekek vesznek részt. Azonban távolabbról is érkeztek kis futballisták, ebben az évben a nagyváradi állami gondozott gyerekek is pályára léptek a Debreceni Jégcsarnok műfüvén. A meccsek mellett különböző kísérő programok is szórakoztatták a részt vevőket, például műveltségi vetélkedő, kézműves-foglalkozás és mini foci.

Széles Diána | Forrás: Czinege Melinda

A sportolás mellett a rendezvény célja az volt, hogy az egyesületek találkozhassanak egymással, valamint olyan civil szervezetek képviselőivel, akiktől későbbi életük során segítséget kaphatnak.

A Maugli Kupa megnyitóján ott volt Széles Diána, Debrecen alpolgármestere is, aki köszöntötte a fiatalságot. – Azért szerveztük közösen ezt a sportnapot, hogy érezzétek, rátok is gondol valaki.

Tudom, hogy az intézményekben milyen fontos szakmai munka folyik, ezért szeretném megköszönni a nevelők tevékenységét. Nagyon hálásak lehetünk nekik, hogy ott vannak a gyerekekkel minden nap és azért tesznek, hogy jó emberekké váljanak.

Mi mindannyian azért vagyunk, hogy a nehéz sorsú fiataloknak igyekezzünk jobbá tenni az életét – hangsúlyozta a városvezető. Végül sok sikert kívánt a srácoknak és felhívta a figyelmüket a fair play fontosságára.

Erdei Sándor | Forrás: Czinege Melinda

Kitartás és küzdeni akarás

Ezt követően Erdei Sándor, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat országos igazgatója egy fontos tanulságra hívta fel a figyelmet. – Az elmúlt néhány napban mentor kollégákkal egy tréningen négy hátrányos helyzetű fiatalnak segítettünk közösen kitűzni a céljaikat. Rájöttünk, hogy vannak olyan tényezők, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy jó célokat nevezzünk meg, és aztán meg is valósuljanak – mondta, majd folytatta.

A kitartás és a küzdeni akarás ott van azokban, akik leküzdik a maguk elé állított feladatokat. Fontos, hogy legyenek olyan támogatóik, akik segítik őket az úton, illetve hinniük kell benne, hogy a rájuk dobált kövekből képesek várat építeni

– fogalmazott. Hozzátette, a BAGE által évről évre szervezett Maugli Kupa a küzdeni akarásról és az együtt töltött időről szól.

A rendezvényen ott volt Rostás László is, aki szintén állami gondozásban nőtt fel, de ma már a város egyik legnépszerűbb streetfood-étkezdéjének, a Toszy Bistrónak a büszke tulajdonosa. A fiatalember azon kívül, hogy megvendégelte a gyerekeket egy finom ebédre, kiváló példát is állít eléjük.