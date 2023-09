A DVSC több labdarúgója is bekerült az NB I. 6. fordulójának legjobbjai közé, köszönhetően a Kecskemét elleni 2–0-s sikernek. Az M4 Sport Kusnyir Eriket jelölte a hét csapatába, augusztus legszebb találatának pedig Stefan Loncsar Mezőkövesd elleni bombagólját választotta. A Csakfocinál három játékos, Olekszandr Romancsuk, a születésnapos Bárány Donát és Kusnyir Erik is ott van a forduló válogatottjában, utóbbi a Nemzeti Sportnál is szerepel a hét legjobbjai között.