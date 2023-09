A Debreceni VSC sorozatban ötödik hazai meccsét játszotta a bajnokságban. A Kecskemét volt vasárnap este 19 óra 30 perctől a Loki ellenfele a Nagyerdei Stadionban. A találkozó előtt Szrdjan Blagojevics vezetőedző elmondta, hogy csodálja aktuális ellenfelüket azért, amit az előző idényben elértek.

A találkozó hamar beindult, a vendégek előtt két nagy helyzet is kialakult rövid időn belül. Először a labda kevéssel gurult el a kapu előtt, aztán pedig be is talált a KTE, azonban les miatt nem volt érvényes a találat, intő jelnek azonban jó lehetett a debrecenieknek. Nem sokkal később Bárány zseniálisan, sarokkal készítette le lövésre Dzsudzsáknak, a kapitány viszont mellé gurított.

A találkozón ezt követően – ahogy mondani szokták – többnyire a mezőnyben folyt a játék és a küzdelem dominált. Kisebb megszakításokkal egész nap esett az eső Debrecenben, – ezért is maradt el a tervezett családi délután, – úgyhogy alaposan fel volt ázva a talaj, ez néha érződött is egy-egy megoldáson.

A szünethez közeledve megélénkültek az események a kecskeméti kapu előtt. Először Dzsudzsák ívelt remekül középre, de Bódi nem találta el igazán a labdát, így azt Varga Bence könnyedén összeszedte. Pillanatokkal később Kusnyír remek egyéni akciója végén Szécsit hozta gólhelyzetbe, azonban a támadó eltörte a labdát. Aztán a másik oldalon jött két helyzet, először Romancsuk mentett hatalmasat, majd Megyerinek kellett védenie. Még a félidő előtt megsérült Mojzis, aki helyett a szünetig nem is állt be senki, úgyhogy emberhátrányban játszott a Loki néhány percig.

Forrás: Czinege Melinda

Rövid időn belül két gól

A második játékrészre Dreskovics állt be csereként a sérült Mojzis helyett. A fordulást követően Loncsar indulhatott meg a bal szélen remek összjátékot követően, de a Bódi felé indított labdája elakadt egy vendég védőben. A szünet utáni első lövést a Lokihoz lehetett felírni, Dzsudzsák passzolt középre Loncsarhoz, azonban próbálkozása elkerülte a kaput. Nem sokkal később Szécsi elől kellett mentenie a kecskeméti védőknek egy beívelést követően. Nagyon nyomott a Loki, és nem is bírták ki a vendégek: Bárány szenzációsan ment el a jobb szélen és középre passzolt labdáját Loncsar közelről a hálóba passzolta. 1–0.

Egy remekül végigvitt támadás végén Dzsudzsák indításából Kusnyir roboghatott egészen kapuig, és be is vágta a hosszúba. 2–0. A KTE-t érezhetően megfogta a két gyorsan bekapott gól, csak a Loki egy-egy hibájából jutottak el a kapuig, de igazi veszélyt nem sikerült kialakítaniuk. A hazaiak igyekeztek tartani a labdát és nyugodtan járatni azt. Az utolsó 10 perchez közeledve Pintér játékvezető néhány ítélete borzolta a kedélyeket. Először Bárány szerzett labdát Belényesitől, de a földön fekvő védő kézzel összekulcsolta a lábát, a sporinál ez nem ért lapot. Majd Dzsudzsák tiszta szerelését ítélte szabálytalannak. A hazai szurkolók kulturáltan ki is fejezték nem tetszésüket a döntések kapcsán.

Forrás: Czinege Melinda

Az utolsó percekben igazán nagy helyzet már nem alakult ki a kapuk előtt, így maradt a 2–0-s debreceni győzelem. A Loki ezzel felugrott a tabella élére és a három hetes bajnoki szünetben ott is marad. A DVSC legközelebb majd a Magyar Kupában lép pályára az Eger ellen szeptember 16-án.

Forrás: Czinege Melinda