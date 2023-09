A DEAC férfi futsalcsapata péntek este a Nyírbátor csarnokában játszott bajnokit. Pikánsnak ígérkezett az ütközet, mivel a hazaiak kispadján korábbi edzőnk, Elek Gergő ült, emellett a nyírbátori keretben bőven akadtak olyan játékosok, akik egykoron nálunk tették le a névjegyüket – írta a deac.hu.

A meccs elején Csoma Alpár távoli próbálkozását magabiztosan fogta Nyerges András. Ezt követően sokáig nem alakult ki nagy helyzet, aztán Csoma a hatoson belül lőtt, de Nyerges megint hárított. Szentes-Bíró Tamás szabadrúgása után fellélegezhettek a debreceniek, mivel a labda a kapufán csattant. A félidő derekán Varga Dániel dolgoztatta meg a cívisvárosi kapust, aki ezúttal is állta a sarat. Majd kényszerű cserét kellett végrehajtania a házigazdának, hiszen Dobi Attila megsérült, így a helyét Vincze Szabolcs vette át. Franchu hamar tesztelte a fiatal cerberust, aki megóvta a kapuját a góltól. Néhány másodperccel később Hadházi remekül szolgálta ki Barthát, aki értékesítette a helyzetét. Faragó próbálta eltüntetni a hátrányt, de életerős löketét Vincze szögletre tolta. A szünet előtt megduplázta a fórját a házigazda: Szentes-Bíró asszisztjából Sánta Attila profitált. A pihenőben mégsem 2–0 állt az eredményjelzőn, ugyanis egy szögletet követően Vass Ottó kísérlete Vincze lábai között jutott a gólvonalon túlra.

Kicsin múlott

A második játékrészben Sántát csak néhány centi választotta el a duplázástól, a bombája a kapufát találta el. Vass szintén közel járt az újabb gólhoz, de Vincze kibabrált vele. Majd Szentes-Bírót ünnepelhették ismét a hazai drukkerek, hiszen ezúttal Orosznak készítette le a játékszert, és ebből a szituációból megszületett a harmadik nyírbátori találat. Nálunk is kényszerű kapuscsere jött, Nyergestől Bazsányi Péter vette át a stafétát. Bazsányi jól szállt be a meccsbe, ám mivel Nyergest “összedrótozták”, csak epizódszerephez jutott. A 31. minutumban Szabó Steven zörgette meg a debreceni hálót, ezzel 4–1 szerepelt a kijelzőn. A cívisvárosiak elővették az öt a négy elleni játékot, ám sokáig ez sem hozta meg a gyümölcsét. A hajrában Franchu harcolt ki egy büntetőt, amit Thiago magabiztosan értékesített. Ez a jelenet erőt adott a folytatáshoz, 40 másodperccel a lefújás előtt Faragó villanásával egyre olvadt a hátrány. Végül a huszáros hajrá ellenére sem jött össze a pontszerzés, 4–3-as végeredménnyel zárult az összecsapás.

Nem volt kérdés

A másik Hajdú-Bihar vármegyei együttes is rangadót vívott, hiszen az MVFC az Újpestet látta vendégül. Trencsényi Jánosék korán eldöntötték a találkozót, hiszen előbb Rábl a 14. percben, majd Iszák három perccel később talált be, így hamar ki is alakult a 2–0-s végeredmény. Győzelmével a Berettyóújfalu a harmadik helyen áll a tabellán.