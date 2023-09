A DEAC jégkorongcsapatánál jelentős változások történtek az elmúlt időszakban. Az új idénynek átalakult kerettel és új szakmai stábbal vág neki az együttes. Többek között erről, a célokról és a hamarosan rajtoló Erste Liga-idényről is volt szó a klub hétfői szezonnyitó sajtótájékoztatóján.

A 2022-2023-as szezon a vártnál gyengébben sikerült, a csapat az eredeti célokkal ellentétben idő előtt fejezte be az Erste Ligát. Az alapszakaszt a hetedik helyen zárta a klub, így playoff-kvalifikációt kellett játszania, amelyben 3-0-ra alulmaradt a FEHA19 együttesével szemben, vagyis nem jutott a rájátszásba. Azzal, hogy már februárban véget ért az idény az együttes számára, sokan elhagyták a klubot, mivel szerettek volna még a szezon hátralévő részében tétmérkőzést játszani. A gyengébb szereplés a szakmai stábban is változást hozott: távozott György József vezetőedző, aki azonban maradt az egyesületnél és a DEAC Jégkorong Akadémia szakmai igazgatója lett, míg Kecskeméti Áron pályaedző az Alpesi Ligában próbál szerencsét.

A DEAC új főépületében megtartott sajtóeseményen Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető beszélt a csaptanál történt változásokról, és visszatekintett az előző idényre is.

– Nagyon jól indultunk, hiszen Szuperkupa győzelemmel kezdtünk, de a folytatás már nem volt ilyen szép, a jégkorongszakosztály legnehezebb szezonját tudjuk magunk mögött. Ennek legfőbb okai a nehéz gazdasági helyzet miatti anyagi bizonytalanság, a csarnok jegének fenntartása körülötti huzavona volt, ami aggályokat szült a csapaton belül. Tudtuk fedezni a költségeket, de ezek a gondok elvonták a figyelmet a csapatról, és emiatt a fiúk szereplése nem a vártnak megfelelő volt.

Nagyon hamar kiestünk a bajnokságból, és a csapategység is széthullott. Ezek miatt idén teljesen új színt szerettünk volna hozni a gárda működésébe.

Fucskó Tamás lett a szakosztályvezető, az edző pedig Vaszjunyin Artyom – sorolta az ügyvezető.

Hosszú alapszakasz

Az előző szezon korai befejezése miatt sokan távoztak a DEAC-tól, így jelentős az érkezők száma is. Szerencsére több meghatározó játékossal sikerült hosszabbítani. Továbbra is az egyetemistákat erősíti a gárda húzóembere, a válogatott erőssége, Hetényi Zoltán, és szintén élvezheti a debreceni publikum a következő szezonban Dominik Novotny, Gönczi Lajos, Mark Szmirnov, Kozma Ferenc, Bukor Rajmund, Molnár Dávid, Mazzag Dániel, Mihalik András, Jakabfy Sámuel és Sándor Bence játékát.

Új érkező Szeles Martin, Hári Norbert, Raymond Brice, Niks Krollis, Vlagyiszlav Barkovszkij, Nyikita Usnyev, Nicholas Rivera, Dobmayer Dominik, Anton Vasziljev, Kamil Mingazov, Mihail Bucskin és Rétfalvi Kristóf. Az első kerettel kezdte a felkészülést több saját nevelésű játékos is, így elképzelhető, hogy fiatalok is csatlakoznak majd a felnőttcsapathoz.

Fucskó Tamás szakosztályvezető beszélt a bajnokságban bekövetkezett változásokról. Kifejtette, a szövetséggel és a többi csapattal egy közös stratégiát dolgoztak ki, melynek eredményeként újítások történtek a bajnokság lebonyolításában. – Idén 44 meccses lesz az alapszakasz, onnan a legjobb 8 jut a rájátszásba. A tavaly bevezetett pontrendszer hatása most fog igazán érződni, a játékosok 35-40 százaléka külföldi lesz. Nálunk is 11 nem hazai hokis van a keretben, ennek az az oka, hogy a magyar játékosok ár-érték arányban sokkal drágábbak a külföldieknél. Erre az évre egy mélyebb keretet terveztünk, szeretnénk bekerülni a playoffba, ott pedig már bármi megtörténhet. A Magyar Kupában is részt veszünk, ezúttal az utolsó előtti körben kapcsolódunk be, a célunk a Final Fourba kerülés – ismertette Fucskó Tamás.

Új stáb

Az egyeztetések, tárgyalások után a DEAC vezetősége Vaszjunyin Artyomot bizta meg a vezetőedzői feladatok ellátásával, míg segítőtársa Berta Ákos lett, kapusedzőnek pedig a finn Aleksi Jaaskelainen érkezett.

A 39 éves, orosz származású szakvezető gyerekkora óta Magyarországon él, 16 évesen már az Alba Volánban játszott, és bár később megfordult a Ferencváros, valamint a Dunaújváros csapatában is, de pályafutása jelentős részét Székesfehérváron töltötte, az EBEL-ben is rendszeresen jégre lépett. Hétszeres magyar bajnok, aki emellett közel nyolcvan alkalommal öltötte magára a magyar válogatott szerelését, a szapporói hősök egyike. A cívisvárosi szurkolók is jól ismerhetik, hiszen 2013-2017 között játékosként a Debreceni Hoki Klub MOL Ligás csapatát erősítette. Pályafutása befejeztével visszatért Székesfehérvárra, ahol az utánpótlásban töltött be edzői szerepet, az U21- es csapattal két bajnoki címet szerzett. Edzői pályafutása során először irányít felnőttcsapatot.

A 35 éves Berta Ákos 2014 óta a debreceni jégkorong egyik meghatározó alakja. Dunaújvárosban nevelkedett, majd hosszabb fővárosi időszak következett: volt az Újpest, a Vasas és az FTC hokisa. A DHK-ba 2015-be igazolt, és azóta - egy rövid kitérőt leszámítva a cívisvárosban él.

Tagja volt a DEAC jégkorong 2018-as megalakulásának, sőt négy sikeres idényt teljesített a Debreceni Egyetem gárdájában csapatkapitányként. A 2022-es visszavonulását követően a DEAC Jégkorong Akadémia U16-os együttesében edzősködött.

A 48 éves Aleksi Jaaskelainen 2005-ben hazájában, Finnországban kezdett dolgozni a Blues U16 csapatánál, egy évvel később pedig ugyanott az U18-as csapat hálööreit irányította. A 2011-12-es szezontól három éven keresztül a HIFK serdülő és ifiegyütteseinek munkájáért felelt. 2014- és 2017 között a Kiekko-Vantaa együttesével az SM-liigában, illetve a Mestisben dolgozott. 2017-ben váltott, a VHL-ben szereplő kinai RKS Heilongjiang csapatát edzette és megbízást kapott a Divízió 2B csoportos világbajnokságon részt vevő, kínai U18-as válogatott felkészítésére is. A 2018-19-es és 2019-20-as szezonban dolgozott először hazánkban a HK Budapest kapusedzőjeként, 2020-21-ben pedig Erdélyben, a Sapientia U23-as, majd az SZIA ifiegyüttesénél vállalt munkát. A következő Idényben a Ritten Alpesi Ligás felnőttcsapatánál, míg tavaly a Podhale Nowy Targ csapatainál tevékenykedett, 2023-tól pedig a DEAC szakmai stábjának a tagja.

Érdekesség, hogy Vaszjunyin Artyom és Berta Ákos korábban együtt játszott a DHK-ban, most pedig edzőként dolgozik újra együtt a debreceni jégkorongcsapat sikeréért.

Augusztusban kezdtek

Mivel sok volt az új játékos, a szakmai stáb úgy állította össze a programot, hogy két hónap teljen el az első bajnoki mérkőzésig, ezért viszonylag korán, már július 31-én megkezdődött a felkészülés. Az azóta eltelt időszakban a tervezett hét edzőmérkőzésből ötöt tudott lejátszani a DEAC (a két csehországi meccsre nem utazott el az együttes, mivel ott az orosz és a fehérorosz játékosok nem léphettek volna pályára). Az első meccsen, a szlovák Extraliga-bronzérmes HK Spisská Nová ellen nagy csatában 4–2-re kikapott a gárda, majd a két FEHA19 elleni összecsapást megnyerte (itthon 2–1-es, idegenben 3–2-es siker). A Ferencváros otthonában 3–1-re, míg az utolsó edzőmeccsen, a DVTK ellen hazai pályán 5–3-ra kapott ki a DEAC.

Vaszjunyin Artyom először irányt felnőtt csapatot, és egyből nagy fába vágta a fejszéjét. – Augusztusban kezdtünk két hét száraz edzéssel, ezek a fizikális terhelésről szóltak.

A hónap közepétől voltunk jégen, 12 új játékos érkezett, meg kellett ismernünk egymást. Az első edzőmeccsig minden rendben volt, ám onnantól betegség és sérüléshullám is sújtotta a csapatot, amit egy kicsit megszenvedtünk.

Készülünk az első meccsre, remélem lassan visszatérnek a sérültjeink, és teljes kerettel tudjuk folytatni a munkát. Hári Norbert talán felépül péntekre, de a többiek nem hiszem, hogy az elkövetkező két hétben hadra foghatóak lesznek. Blokkolt lövések és ütközés után történtek a sérülések, ezek benne vannak a sportban. A csapathoz választjuk a taktikát, a szláv játékosaink kombinatívabb hokira képesek, a két tengerentúli csatárunk az egyszerűbb, amerikai stílust játssza. Ezt próbáljuk meg majd vegyíteni, tehát lesz kombinatívabb és lesz ”amerikai” sorunk is. A gondunk, hogy jelenleg mindössze két egészséges centerünk van – részletezte a szakember.

Bár a csapat több mint fele kicserélődött, Molnár Dávid csapatkapitány úgy látja, a mostani öltöző jobb lesz a tavalyinál. –

Az új arcok beilleszkedésével nem volt semmilyen probléma, megtaláltuk a közös hangot.

Az öltözőben eddig remek a hangulat, bízom benne, idén nem lesznek olyan problémák köztünk, mint tavaly. Pozitívak vagyunk, mindenki odateszi magát a meccseken és a tréningeken is. Bizakodva várjuk a pénteki rajtot.

Új dizájn

Mint minden szezonban, a csapat meze ezúttal is megújul. A karon és a logónál elhelyezett hatszög arra utal, hogy a hatodik idényét kezdi az együttes az Erste Ligában.

Az Erste Liga szezont két idegenbeli mérkőzéssel kezdi a DEAC, szeptember 29-én a DVTK, majd két nappal később a magyar bajnok Ferencváros otthonában lép pályára. Az első hazai találkozót október 5-én, a címvédő Gyergyói HK ellen vívják a fekete-fehérek.