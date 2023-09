A DEAC FreeBees a hazai frizbi bajnokság mellett meghívást kapott, hogy részt vegyen a szlovák országos bajnokságban – írta a DEAC.

A verseny kétnapos torna keretében zajlott Pozsonyban a szeptember 23-24. hétévégén. A nyolc csapat részvételével zajló versenyen a DEAC hat mérkőzésből ötöt megnyert, és csak a későbbi győztes Iron Horse csapatától kapott ki a döntőbejutásért vívott mérkőzésen. A versenyen szerzett tapasztalatokról Gombos Szabolcs csapatkapitány számolt be. – A szlovákok bajnoki rendszere eltér a miénktől.

Náluk kuparendszerben dől el a bajnoki cím sorsa, és egy hétvégén több mérkőzést lejátszva alakul ki a végeredmény, míg nálunk több hónapon át zajló heti fordulókból tevődik össze a bajnokság. A meghívásnak nagyon örültünk, egyrészt mert ez egyfajta elismerése annak, hogy méltó ellenfélnek tekintenek minket a szomszédaink, másrészt mert mindig különleges élmény külföldön pályára lépni.

Ráadásul a szlovák frizbi csapatok játékszelleme igazán példaértékű, nagyon jól ötvözik az eredményre törekvést és a fair játékot – mondta.

Büszkék magukra

– A tornára vendégjátékosokkal kiegészülve érkeztünk. A budapesti testvércsapatunk, a LOL Ultimate Team néhány játékosa csatlakozott hozzánk a pozsonyi túrára, amire szükség is volt, mert a két nap alatt hat darab hetven perces mérkőzést játszottunk. A csoportmeccseket magabiztosan nyertük, majd a negyeddöntőt is hoztuk, viszont az elődöntőben kapott ellenfél erősebb volt nálunk, s ők később a tornát is megnyerték. Mi pedig a harmadik hellyel vigasztalódtunk, de valójában szomorkodásról szó sem volt, hisz mindegyik mérkőzésen sikerült kihozni magunkból a maximumot.

Az előttünk álló hétvégén pedig már a magyar bajnokságban folytatjuk. Szombaton és vasárnap is hazai környezetben lépünk pályára. Izgalmas mérkőzések lesznek ezek, mert a SZESE a nyomunkban liheg a tabellán, az OUT pedig egy ponttal van előttünk. Mindkét csapattal júniusban játszottuk az idegenbeli meccseket, és mindkét mérkőzést szoros küzdelemben nyertük meg.

Reméljük, most sem lesz ez másként, és két olyan mérkőzést látnak majd a debreceni szurkolók, amelyen egyenlő erők mérik össze tudásukat, miközben a Spirit of the Game szellemisége lengi körül a pályát – fogalmazott.

A meccsekre a Debreceni Sportcentrum Oláh Gábor utcai sporttelepén kerül majd sor. Szombaton 14:00-kor, vasárnap 16:00-kor kezdődik a mérkőzés. A belépés ingyenes, a hazai csapat minden érdeklődőt szeretettel vár.

A szlovák nemzeti bajnokság végeredménye: