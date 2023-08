– A felkészülésünk jól sikerült, gólt sem kaptunk és egy edzőmérkőzés kivételével mindet megnyertük. Erre a pontvadászatban hazai pályán csak döntetlent értünk el a Salgótarján ellen, majd kikaptunk Hatvanban, ez a kezdés kicsit megfogta a gárdát. Ám az azt követően megnyert két meccs lökést adott nekünk. Természetesen a REAC otthonában is győzelmet várok. Véleményem szerint ebben a szezonban is a legjobb három csapat között van a DEAC. Éppen ezért minden meccsen dominálni szeretnénk, s azt akarjuk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön. Hiába játszunk idegenben, Rákospalotán is az a célunk, hogy mi irányítsuk a találkozót és három ponttal térjünk haza.