Meg kellett küzdeni az elemekkel is az Eszterházy SC elleni felkészülési mérkőzésen, rekkenő hőség volt a csarnokban. Ennek ellenére jól kezdték a mérkőzést a piros-fehérek, támadásban – ahogy mondani szokás – minden sült. A nyolcaik percben vezetett először két góllal az Eger, amely nagyon hatékony volt elől. Nagy Nóra és Kelemen Dorina voltak főleg eredményesek a mieink részéről, ám a védekezés továbbra sem állt össze, így ötgólos hazai előnyel fordultak a csapatok. A második játékrész is jól indult, egyrészt elől sikerült megtalálni a réseket, másrészt Kovács Noémi védései után gyors ellentámadásokat tudott vezetni a Loki. Nagy Nóra továbbra is vezér volt támadásban, de Fodor Veronika is megjátszható volt a beálló poszton és Szíjjártó Inez is eredményesen fejezte be az akciókat. Az utolsó percekben újabb lendületet kapott a csapat és Fodor Veronika ötödik találatával beállította a 38–34-es végeredményt.

Tanulságos mérkőzés volt, amelyből lehet építkezni a szezonban – számolt be a Debreceni Kézilabda Akadémia honlapja.

Felkészülési mérkőzés:

Eszterházy SC–DVSC SCHAEFFLER U19 38–34 (20–15)

Eger, V: Győr Á., Hadas D.

DVSC: Kovács N., Lakatos R. (kapusok) – Solymosi Zs., Hermann Z. 1, Ratalics L. 1, Eszenyi G., Csamangó L. 3, Kelemen D. 5, Fodor V. 5, Sőlősi E. 1, Szalai P. 3, Szijjártó I. 4, Ferenczi L., Kiss Cs. 1, Nagy N. 10 (2). Edző: Győrvári Viktor.