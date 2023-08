Az UEFA hétfőn délután sorsolta ki a Konferencia Liga negyedik, play off selejtezőkörének párosításait, a „kalapokat” pedig már délelőtt elkészítette. Ez alapján tudni lehetett, hogy a DVSC-Rapid Wien párharc győztese a következő körben elképesztően erős ellenféllel játszhat. Ez lehetett akár a belga Brugge, a szerb Partizan, a görög PAOK, az izraeli Maccabi Tel-Aviv vagy az olasz Fiorentina is – számolt be a DVSC hivatalos honlapja.

A sorsoláson aztán kiderült, hogy a DVSC-Rapid továbbjutója az olasz Fiorentina ellen játszik a csoportkörérét, és a második meccs lesz Firenzében. A párharc első mérkőzése augusztus 24-én a második pedig 31-én lesz.