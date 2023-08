A Temesvár gárdáját fogadta a DEAC kosárlabdacsapata a 2023-24-es szezon első felkészülési mérkőzésén. Andjelko Mandics együttesében kisebb sérülés miatt egyelőre nem volt bevethető a nyári érkezők közül Lovro Buljevic, viszont Mócsán Bálint, Djordje Drenovac és az ifjú Czermann Patrik mellett már ott volt a kezdőötösben az újak közül Edwin és Williamson is – számolt be a deac.hu. Éppen utóbbi kettő összjátékából született a találkozó első kosara, Czermann duplái után pedig már 6–0 volt a hazaiak javára. A folytatásban érthetően mindkét fél sok hibával játszott, melyből inkább a hajdúságiak tudtak előnyt kovácsolni, így a negyed hajrájában kilenc ponttal megléptek, 19–10-nél jött a kis szünet.

Hiába zárta sorozatban öt vendégpont az első felvonást, a rövid szünet után újra a lendületbe jött a DEAC, a szintén a holtszezonban érkező Buckles vezetésével négy perc után visszaállt a közte kilenc. Időkérés után rendezte a sorokat a Temesvár, s a tavaly Oroszlányban játszó Dimitrijevics, valamit a korábban a PVSK szolgálatában álló Kesar pontjaival megkezdte a felzárkózást, sőt a nagyszünetig sikerült is fordítania, így 36–41-el mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulást követően is jól nézett ki a cívisvárosi kezdőötös, Mócsánék egy 11–0-s rohanással szempillantás alatt fordítottak. A DEAC válogatott hátvédje nagyon belelendült, sorozatban szerezte a kosarakat, közreműködésének köszönhetően először a mérkőzésen két számjegyűre nőtt a differencia. A dobószázalék ugyan még hagyott némi kívánnivalót maga után, ám a csapatjáték az augusztusban megszokottakhoz képest meglepően olajozottként működött, ráadásul a fiatalok közül a Ságodi-Hőgye páros is remekül szállt be.

Összességében nem látszott, hogy a Temesvár két héttel előrébb tart a felkészülésben, a játék pedig annak ellenére is biztató volt, hogy a debrecenieknél hét U23-as korú játékos is akadt a keretben. Folyamatosan növelték előnyüket a fehér-feketék, Hőgye hármasával a végjátékban pedig húsz felé nőtt a fór, így végül magabiztos, 84–60-as győzelemmel indította a felkészülést a Debreceni Egyetem.