A hajdúhadházi László Gyula már régóta az extrém sportok megszállottja, ezentúl pedig ő lesz a Pancho Aréna NB I-es bajnoki mérkőzéseinek hangulatfelelőse. Amint azt a PAFC honlapján írják, a 2023/2024-es évadban a Puskás Akadémia FC „tizenkettedik játékosaként” elképesztő cseleivel és trükkjeivel kápráztatja el első csapatuk szurkolóit.

László csúcsteljesítményei közül kettőre a legbüszkébb: a debreceni húszemeletes toronyház lépcsőházában – lázas betegen – több mint egy órán át a homlokán labdával egyensúlyozva járt fel-alá, 4734 lépcsőfokot, összesen 263 emeletnyi távot megtéve, a debreceni Nagytemplom előtt pedig 3 perc 15 másodpercig egyensúlyozott haladás közben BMX kerékpárja kormányán, miközben 27-szer vette fel és le a pólóját. A legnagyobb álma, hogy a világ legmagasabb épülete, a 828 méter magas, 163 emeletes dubaji Burdzs Kalifa nevű torony szolgálhasson újabb világcsúcsa helyszínéül.

Ez is közelebb viheti álmaihoz

„Úgy érzem, a Jóistennek küldetése van velem – mondja. – Nevelőszülők neveltek fel, kisegítő iskolába jártam, engem a freestyle foci mentett meg. A labdának köszönhetem, hogy nem kallódtam el. Példát szeretnék adni a cigány gyerekeknek. Szeretném megmutatni, hogy a tanulással, a sporttal ki lehet törni a mélyszegénységből. Nincs lehetetlen. Ha az ember akar valamit, és tesz meg imádkozik érte, akkor elérheti. Sokszor elbeszélgetek a telepen élő gyerekekkel, akikre nagyrészt az a sors vár, hogy rossz útra tévednek, és azt tapasztalom, hogy bármit mondok, az egyik fülükön be, a másikon ki. Ha viszont példát látnák maguk előtt, mindjárt más az egész. Szeretném, ha látnák, hogy ha nekem sikerült, akkor nekik is sikerülhet, hiszen ugyanonnan indultam, ahonnan ők. Ha csak egyetlen gyereknek is megváltoztathatom az életét, már megérte.” – olvasható nyilatkozata a Puskás honlapján.

Kiderült, Gyuszi továbbra sem tesz le álmairól, a jövőben még több világrekordot szeretne felállítani, látványos, technikás show-val szórakoztatná az embereket.