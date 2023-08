– Hétfőn kezdtük el a munkálatokat, a tervek szerint négy nap alatt készülünk el mindennel. A pénteki már hivatalos edzésnap, aztán szombaton kezdetét veszi a verseny. A lelátók mintegy 950 fő befogadására alkalmasak, akik nem tudnak már leülni, ők a kihelyezett óriáskivetítőn követhetik az eseményeket. Bár már sok sikeres rendezvényen vagyunk túl, de még mindig akadnak új kihívások, megoldandó feladatok, most az extrém meleg nehezíti meg a dolgunkat, de elbírunk mindennel – jelentette ki Kalmár Róbert szervezési igazgató.

Kalmár Róbert

Fotó: Czinege Melinda

Olimpiai érmesek is érkeznek

A viadalok szervezőbizottságának elnöke, Becsky István elmondta, a World Tour már hagyományos rendezvénynek számít Debrecenben, ezúttal viszont olimpiai érmesek is érkeznek a főtérre, amely kuriózum, és jelzi, a színvonal garantált. – A férfiak után a felnőtt hölgyek kerülnek előtérbe, ők is a World Tour jegyében mérkőznek majd meg, ilyen még nem volt, ez egy újítás a FIBA-tól. Végül pedig az U18-asok küzdelmével zárul a sorozat.

A profi női csapatok pénzdíjas versenyén két magyar gárda is lesz, számukra azért is kiemelt jelentőségű ez a megmérettetés, mert november elsejéig gyűjthetik a sorozatban a pontokat, és amennyiben az első három hely valamelyikén zárnak, akkor egyenes ágon kijutnak az olimpiára.

Szóval nagy a tét, de ha mégsem sikerülne, akkor sem kell kétségbe esniük a lányoknak, mert akkor következhetnek az olimpiai selejtezők, amit reményeink szerint meg tudunk pályázni, és meg is rendezhetünk – fogalmazott Becsky István, majd hozzátette, az eddigi évek tapasztalatai alapján idén is mintegy 1500 nézőt várnak naponta. – Mindig próbálunk valamivel kedveskedni a csodálatos debreceni közönségnek, ez idén sincs másképp, különleges ajándékokkal készülünk – árulta el, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény ezúttal is ingyenesen látogatható.

Becsky István

Fotó: Czinege Melinda