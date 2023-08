Az Alba Fehérvár elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg a bajnoki szezont a DVSC Schaeffler együttese. A piros-fehérek nyolchetes felkészülésen vannak túl, közte hat edzőmeccsel komoly ellenfelekkel – Gloria Buzau, a Bistrita, az ázsiai BL-győztes Sugar Gliders vagy a BL-döntős Ferencváros – szemben. Ezekre szükség is volt, hiszen idén nehéz, de örömteli plusz feladat is vár a lányokra, hiszen a Loki a női kézilabda Bajnokok Ligájában is érdekelt lesz, február közepéig 14 csoportmeccset vívnak majd Vámos Petráékra.

De visszakanyarodva az NB I.-re, idén is 14 csapatos lesz a pontvadászat, a DVSC Schaeffleren kívül ott lesz a mezőnyben a bajnok Győr, a Budaörs, a Dunaújváros, a Vác, a Ferencváros, a Fehérvár, a Kisvárda, a Mosonmagyaróvár, az MTK, a NEKA, valamint a két újonc, a Kozármisleny és a Vasas.

Próbálnak segíteni

A Haon Petrus Mirtillt, a Loki balszélsőjét kérdezte a pénteki összecsapásról és az elmúlt szűk két hónapról. A játékos elmondta, kemény és jól sikerült felkészülésen vannak túl, amelyben voltak rosszabb napok is, de mindenki igyekezett a legjobbját hozni az mögöttük hagyott hetekben.

– Van még miben fejlődnünk, össze kell csiszolódnia a csapatnak, mert a felkészülési mérkőzéseken voltak hullámvölgyeink – elevenítette fel a Mici becenévre hallgató szélső. – A Ferencváros elleni két meccsen jól játszottunk, persze ott is voltak hibák, de a Besztercebánya elleni első találkozón meg kifejezetten rosszul.

Az új igazolásainknak is be kell épülniük, ez valakinek jól ment, másnak még kell idő, de szerintem kiegyenesedik majd.

Próbálunk segíteni nekik mindenben, szakmailag ugye leginkább a stáb, illetve a poszttársaik tudnak sokat hozzáadni ehhez – ecsetelte.

Nyáron átalakult a Loki kerete, hiszen távozott Bordás Réka, Ann-Cathrin Giegerich, Makó Zoé, de Szabó Nina és Torda Vanessa is máshol folytatja kölcsönben. Érkezési oldalon a kapus Gabrileja Bartulovic, a dán jobbátlövő Elinore Johansson, a jobbszélső Grosch Vivien, valamint a két beállós, a holland Tamara Haggerty, és a jelenleg sérült Juhász Kata nevét jegyezhettük fel.

A tavaly hetedik helyen végzett fehérváriaknál is volt játékosmozgás: érkezett beállóba Kövér Luca, a balszélre Milica Andusic, a kapuba Orbán Laura, és visszatért a NEKA-tól a beálló Kocsis Bettina is. Emellett a kispadon is történt váltás, mostantól Horváth Roland vezeti a dunántúliakat.

Nagy iramú meccs lehet

– A Fehérvár minden évben képes bravúrpontokat hozni – hívta fel a figyelmet a 21 éves szélső. – Az első tétmeccs mindig hordoz magában plusz feszültséget, hiszen már élesben játszunk, mindenkinek oda kell koncentrálnia, mert itt már pontvesztéssel bűnhődhetünk. Már videóztunk belőlük, egy nagy iramú meccsre számítok.

Az alaptaktikánk nem változik, jó védekezésből minél gyorsabban odaérni az ellenfél kapuja elé.

Szeretnénk idén is dobogóra állni, amihez lendületet adhat egy idegenbeli győzelem – nyilatkozta Petrus Mirtill.

Az Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler bajnokimérkőzés pénteken 18 órától kezdődik, az összecsapást a szurkolók élő streamen keresztül követhetik majd figyelemmel.