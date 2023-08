Ott lesz az indulók között a 100 gát hatszoros magyar bajnoka, a szám országos csúcstartója, Európa-bajnoki ezüstérmese, Kozák Luca. Klubtársa, a fedettpályán hat, szabadtéren három bajnoki címmel büszkélkedhető Kerekes Gréta is rajthoz áll ugyanezen számban. Mindketten kiváló formában vannak, az idei szabadtéri szezonban stabilan futottak 13 másodpercen belül. Jó esély van arra, hogy Luca átadja a múltnak a 2022-es magyar rekordot (12,69), mint ahogy Gréta is tovább faraghat az idei Gyulain futott 12.92-es egyéni csúcsán. A lányok a 4x100-as váltóban is rajthoz állhatnak.