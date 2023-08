Az osztrák Rapid Wien ellen játszik a Loki az Európa Konferencia-Liga harmadik selejtezőkörében, a párharc első meccsét most csütörtökön, 21 órától rendezik Bécsben. A találkozóval kapcsolatban most Sándor Tamás, a DVSC egykori kiválósága is megosztotta a gondolatait. Mint a Ripostnak elmondta, sok részletet nem tud a Rapidról, de szerinte a Loki képes arra, hogy kétszer is megverje az osztrákokat.

– A mai DVSC három szempontból is ütőképes. Az első: a szerb edzőt, Szrdan Blagojevicset az akaratereje miatt becsülöm. Mindig mindenki ellen nyerni akar, és ehhez ismeri az utat is. Másodjára a rutinos Dzsudzsák Balázsnak és a 11-esek hárításában járatos Megyeri Balázs kapusnak köszönhető az eddigi menetelés. Utóbbi lábbal legalább olyan kiváló, mint a vetődéseivel. Nála jobban mostanság csak a vízipólós világbajnok kapuvédő, Vogel Soma szerepelt Fukuokában. Az is fontos összetevő, hogy a Loki légiósai elhivatottak – nyilatkozta Sándor Tamás, azt is hozzátéve, Blagojevics együttese az élvonalban a Kecskeméttel együtt nagyot javult az utóbbi háromnegyed évben, és ezt igazolni fogja a Rapid Wien ellen.